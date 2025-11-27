Viste tu casa de Navidad con las novedades en decoración de IKEA

Álvaro Martí Martín Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:18 Compartir

¿Cuándo empieza realmente la Navidad? ¿Cuando ves los turrones en el supermercado? ¿Cuando ves las luces encendidas en la calle? En mi humilde opinión, todo comienza cuando por fin te pones a decorar tu casa, pensando en disfrutar un año más de ese momento tan mágico.

Da igual si eres minimalista o te encanta llenar de espumillón cada centímetro cuadrado de la salita: los últimos lanzamientos de IKEA para la Navidad de 2025 tienen exactamente lo que buscas para que todo quede a tu gusto.

Con esto en mente, te propongo que le eches un vistazo a las líneas VINTERFINT y STRÅLA que llegan con novedades para decorar tu casa estas fiestas.

ÁRBOL DE NAVIDAD VINTERFINT

Con un aspecto de lo más realista y una altura de 210 cm, IKEA te propone este abeto clásico que se conservará en perfectas condiciones durante muchas navidades. Su precio es de 99€.

SETAS ROJAS PARA EL ÁRBOL VINTERFINT

Este año se llevan las setas, así que si quieres conseguir ese toque cozy para tu abeto, aquí tienes este set de 8 setas rojas de tela por un precio de 7,99€.

DUENDE DE PAPÁ NOEL VINTERFINT

Para sentarlo al pie del árbol y que guarde los sueños de toda la familia, aquí tienes este simpático duende de 30 cm que ahora tienes a sólo 3,99€, por si te apetece que otros compañeros se sumen a la celebración.

ÁRBOL DE PARED VINTERFINT

Si tu casa no tiene mucho espacio para un abeto tradicional, pero no quieres renunciar a lo más clásico de la Navidad, este árbol de pino para pared es una opción genial que, además, te servirá también como un calendario de adviento de lo más original. Cuesta sólo 9,99€.

BOLSAS DE REGALO VINTERFINT

Estas bolsitas podrás usarlas tanto como adorno de árbol, como para guardar los regalitos de Papá Noel. ¿Recuerdas el árbol de pino para pared de hace un momento? Pues te animo a que las uses para crear tu calendario de adviento con él. Mete chocolates y otros dulces por 3,99€ por las 25 unidades.

ÁRBOL DE NAVIDAD LED DE VINTERFINT

Y seguimos con las propuestas originales para árboles de navidad, con éste en miniatura con luz LED, que crea una atmósfera cálida en cualquier punto de tu casa. Tiene una autonomía de hasta 6 horas, temporizador y un precio de 3,99€.

PANTALLA PARA LÁMPARA STRÅLA

Seguro que te suena este diseño clásico de IKEA para la Navidad, por eso la serie STRÅLA te propone este año que ilumines tu hogar para estas fechas tan especiales. Esta pantalla con forma de estrella mide 70 cm y cuesta 4,99€.

PANTALLA DE LÁMPARA CON FORMA DE COPO DE NIEVE STRÅLA

Otra opción es esta pantalla con forma de copo de nieve, que mide 48 cm y tiene el mismo precio que el modelo anterior. ¡Te animo a que las combines!

LÁMPARA REGALO DE NAVIDAD STRÅLA

Por 12,99€ tienes esta lámpara con forma de regalo navideño que no sólo gustará a los más pequeños, sino que sorprenderá a tus invitados por ese toque único. Su pantalla emite una luz atenuada muy agradable.

VELA AROMÁTICA DE GALLETAS DE JENGIBRE VINTERFINT

Y si quieres la luz más clásica… ¿qué mejor que poner una vela? Pues ojo, porque esta vela con aroma de pan de jengibre y decorada con las clásicas galletas, cuesta sólo 1,99€. ¡Querrás llevarte varias! Tiene una duración de 25 horas.

