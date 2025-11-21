Esta Navidad, Ikea está decidida a echarte a una mano con estos esenciales para cocinar

En España, donde comen dos, comen tres. Y cuando llega Navidad no es raro que terminen comiendo doce. Eso por no hablar de lo que nos gusta alargar una buena sobremesa con café, turrón e historias familiares.

Pero no te pongas nervioso, que lo único que te hace falta es un poco de organización nórdica. Para ello, vamos a hacer uso de esta selección de IKEA en la que hemos sido muy cuidadosos: incluimos desde lo que tienes que usar para no mancharte con la locura en la cocina de estos días, hasta los platos que van a quedar de lujo en las fotos que suba tu cuñado a las redes.

La idea fundamental es que IKEA te ofrece una solución para que tu casa esté a tu gusto en Nochebuena sin gastarte demasiado. Que bastante caros están los turrones ya.

Delantal de cocina para niño VINTERFINT

Aquí pringa todo el mundo, niños incluidos. Y para que se sientan importantes en la cocina, aquí tienes este delantal con motivos de caramelos fabricado en algodón 100%. Cuesta sólo 4,99€ y para combinarlo tienes un gorro a juego por sólo 2,49€.

Bandeja giratoria transparente SNURRAD

Aquí es donde van a vivir tus ingredientes antes de la gran noche. Una solución original para que nunca se te quede nada en la parte de atrás de tus estantes. Viene con una ventosa potente y tiene unas medidas que se ajustan a la mayoría de frigoríficos. Te va a costar sólo 24,99€.

Molde para horno KONCIS

No sé que tendrás pensado hacer para Navidad, pero seguro que lo mismo esto te viene bien. Podrás cocinar verduras, carne o pescado en esta bandeja de acero inoxidable con rejilla. Ahora la tienes rebajada por 12,99€.

Olla con tapa KLIPPFISK

Para los guisos, porque siempre apetece comer calentito, tienes esta olla con capacidad de 5 litros, un revestimiento antiadherente y tapa de cristal con asa de madera: para que no te quemes. Esta novedad de IKEA vale 39,99€.

Organizador de platos UPPDATERA

Este es el apartamento para tus platos. Los podrás acomodar a tu gusto gracias a sus 32 tacos regulables que encajan en su plataforma perforada de 80 cm. Tiene un precio de 12,99€.

Bandeja para cubiertos UPPDATERA

Y como los cubiertos también importan, acomódalos en esta bandeja fabricada en bambú claro que tiene unas medidas de 32 x 50 cm. Cuenta con patas de plástico para que no baile dentro del cajón. Son 12,99€.

Conjunto mesa y 4 sillas NÄSINGE

La más barata y con ese blanco de IKEA que tanto gusta. La mesa tiene un largo máximo de 190 cm y un ancho de 80 cm. Aunque viene con 4 sillas, podrás sentar a la mesa hasta 6 personas sin problemas. Su precio es de 375€.

Conjunto mesa y 4 sillas TONSTAD

Aunque sus medidas base son de 85 x 140 cm, en Navidad o cuando lo necesites, podrás estirarla hasta los 196 cm de largo. Con esto ganarás hasta 2 plazas más para tus invitados. Tiene un precio de 559€.

Conjunto mesa y 6 sillas ROSENTORP

Otra opción, si quieres algo un poco más refinado. Tienes este conjunto completo para hasta 6 comensales a un precio de 833€. Es un tablero ovalado de melamina que se puede abrir hasta un máximo de 215 cm. En esta mesa entra de todo.

Vajilla de 18 piezas GLADELIG

Y para el final, lo importante: la comida. Y nada sabe mejor que con estos platos de pura artesanía y diseño atemporal. Los tienes disponibles tanto en color gris claro como en azul intenso. Por un precio de 59,99€ tienes una vajilla que te apetecerá usar no sólo en Navidad.

