Navidad

Esta Navidad, IKEA hace magia para que siempre haya sitio para tus invitados

Para que este año todos se sientan más que nunca como en casa, aquí te enseñamos 10 soluciones de IKEA para convertir tu hogar en un lugar aún más confortable y espacioso en Navidad.

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:28

No sé cómo será tu casa, pero en la mía los metros cuadrados no se multiplican cuando llega diciembre. Y como lo suyo es ser precavidos para que todos estén cómodos, necesitamos convertir un espacio reducido en algo mucho más funcional y agradable.

  Para soluciones prácticas siempre puedes confiar en IKEA. Ellos saben hacer de tu casa o pisito un rincón que sea mejor que un hotel: con todas las comodidades y donde cada uno tenga su propio espacio.

En esta selección hemos priorizado dos cosas: que tus seres queridos se sientan bien acogidos en todo momento y, por supuesto, que tu economía no se resienta más de la cuenta.

Sofá cama BÅRSLÖV

Comprar en Ikea

Este modelo es un sofá de 3 plazas con chaise longue que tiene dos cosas que quizás te interesen: una cama con un largo de 200 cm, una funda antimanchas y espacio de almacenaje en la parte inferior. Y si esto es poco, tiene también una garantía de 10 años. Su precio es de 699€.

Sofá cama FRIHETEN

Comprar en Ikea

Otra opción para tener un lugar en el que sentarse además de en la mesa, es este sofá de 3 plazas, que está disponible en 4 colores distintos y que tiene también espacio extra de almacenaje. El largo de la cama es de 199 cm y su precio es de 469€.

Sofá cama FRIDHULT

Comprar en Ikea

Si tienes el espacio justo pero no quieres renunciar a tener un sofá cama para las visitas, te muestro este modelo que tiene un largo total de 202 cm y un ancho de 119 cm. Su precio es de 249€ y está disponible en 2 colores distintos.

Cama plegable NORRUDDEN

Comprar en Ikea

Para las habitaciones, ésta es la cama supletoria de toda la vida. Tiene un precio de 129€ e incluye un colchón que se pliega en el interior, además de un mecanismo de bloqueo para que las patas sean muy estables. Sus medidas son de 193 x 80 cm.

Puf/colchón plegable SLÄKT

Comprar en Ikea

La solución de cama plegable más compacta de esta lista: especialmente pensada para niños. Cuenta con un ancho de 62 cm y un largo de 193 cm. Cuando está completamente plegado, también podrás utilizarlo como asiento. Su precio es de 79€.

Perchero NIPÅSEN

Comprar en Ikea

  Por un precio de 69,99€, te estás ahorrando 20€ en un perchero metálico que incluye además, zapatero a dos alturas y 6 ganchos. Está pensado para colocarlo en el recibidor para que toda la familia tenga a mano sus abrigos.

Estante zapatero GREJIG

Comprar en Ikea

Si hay muchos zapatos que ordenar cuando llegan las visitas, aquí tienes por sólo 3,99€ un zapatero funcional que podrás apilar si compras varios. Podrás darle uso tanto fuera como dentro del armario.

Burro para ropa RIGGA

Comprar en Ikea

Cómo si estuvieran en un hotel, pero más cálido. Tu casa estará completa durante las visitas navideñas con este burro para la ropa que tiene barra vertical regulable. Además, soporta un peso máximo de 35 kg. Cuesta en Ikea 19,99€.

Biombo GRÅFJÄLLET

Comprar en Ikea

Si hay mucha gente en casa, seguro que todos aprecian un toque de intimidad. Aquí tienes un biombo de cuatro paneles con cierres de velcro que podréis adaptarlo como queráis. Mide 175 x 150 cm y tiene un precio de 49,99€.

Carrito FRÖSJÖN

Comprar en Ikea

Este carrito vale para todo: para poner las cosas del baño, para convertirlo en una mesa auxiliar mientras coméis o incluso para improvisar una mesita de noche. Por un precio de 29,99€, cuenta con 2 bandejas, con bloqueo de ruedas y una altura total de 55 cm.

