Estas chimeneas y estufas eléctricas no solo calientan, ¡también decoran!

Martes, 11 de noviembre 2025

Las chimeneas eléctricas han cambiado la forma de disfrutar del calor en casa, combinando comodidad y diseño sin necesidad de realizar obras ni mantenimiento complejo. Actualmente, existen modelos que proporcionan calor de manera eficiente y contribuyen a crear un ambiente acogedor mediante efectos de llama realista e integración en la decoración del hogar.

CHIMENEA DECORATIVA PORTÁTIL DE HOMCOM

El calefactor portátil de HOMCOM tiene doble potencia ajustable de 1000 y 2000 W, un termostato ajustable para control de temperatura, efecto de llama LED decorativo y un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Su diseño facilita el uso y permite la portabilidad.

CHIMENEA DECORATIVA CON EFECTO DE LLAMA DE HOMCOM

Con tecnología de llama 3D, la chimenea eléctrica HOMCOM de 1800W ofrece tres intensidades ajustables y control remoto que permite manejar la chimenea a distancia. El temporizador semanal permite programar su funcionamiento, mientras que el sistema de protección contra sobrecalentamiento proporciona seguridad. Presenta un diseño moderno en madera clara y funcionamiento silencioso.

CHIMENEA ELÉCTRICA PORTÁTIL MOBICLINIC

Con diseño compacto y estructura ligera, la chimenea eléctrica Mobiclinic ofrece dos niveles de potencia (900 y 1800 W) y llama 3D realista para crear un ambiente cálido. El termostato regulable y la protección contra sobrecalentamiento garantizan seguridad, mientras que su funcionamiento silencioso y portabilidad facilitan la integración en cualquier espacio. Calienta áreas de hasta 25 m².

CHIMENEA DECORATIVA CON EFECTO DE LLAMA DE YITAHOME

Con diseño europeo en blanco y detalles elegantes, la chimenea eléctrica YITAHOME de 23” combina efecto de llama 3D ajustable, temporizador y tira LED multicolor. Permite controlar temperatura y brillo de forma independiente, aportando ambiente cálido y seguro. Su estructura robusta y materiales resistentes garantizan durabilidad y funcionamiento eficiente en espacios interiores modernos.

CHIMENEA EMPOTRADA DE KAMINIO

La chimenea eléctrica empotrada KAMINIO Luca incluye efecto de llama 3D en 12 colores, sistema de calefacción de dos niveles y control remoto. Presenta un diseño con acabado en ladrillo y cuenta con funciones de protección contra sobrecalentamiento y detección de ventanas abiertas para mayor seguridad en el hogar. (48 palabras)

CHIMENEA ELÉCTRICA DE PIE CECOTEC

Con líneas compactas y diseño elegante, la chimenea eléctrica de pie Cecotec ReadyWarm 2000 Flames proporciona hasta 2000 W de potencia y un termostato regulable para ajustar la temperatura. El control independiente de las llamas permite disfrutar del efecto fuego realista sin calor, mientras que la protección contra sobrecalentamiento garantiza un funcionamiento seguro en cualquier estancia.

CHIMENEA ELÉCTRICA KAMINIO MARLON

Con opciones versátiles de instalación, la chimenea eléctrica KAMINIO Marlon destaca por su efecto de llama 3D ajustable en 12 colores y sistema de calefacción de dos niveles. Su diseño moderno permite montaje en pared, empotrado o de pie, mientras el control remoto y la protección contra sobrecalentamiento garantizan comodidad y seguridad en cualquier estancia del hogar.

CHIMENEA ELÉCTRICA DE DISEÑO CURVO CECOTEC

La chimenea eléctrica Cecotec Ready Warm 2200 Curved Flames tiene un diseño curvo de cristal templado, ofrece 2000 W de potencia regulable, dos niveles de intensidad de llama LED, mando a distancia, temporizador y un tamaño compacto de 22 pulgadas.

MUEBLE CHIMENEA MULTIFUNCIÓN YITAHOME

Este mueble chimenea YITAHOME de 72 pulgadas incluye almacenamiento y un efecto de llama LED 3D ajustable en varios colores. El control remoto y la app permiten ajustar la temperatura, el brillo y el temporizador. Cuenta con protección contra sobrecalentamiento y estantes regulables.

CHIMENEA ELÉCTRICA MURAL PURFINO

La chimenea eléctrica PURFINO tiene un diseño moderno de 92 cm, 12 colores de llama, cinco niveles de brillo y control táctil o remoto. Incluye función de calefacción y protección contra sobrecalentamiento, garantizando un uso seguro. Su instalación es sencilla, adecuada para cualquier espacio.