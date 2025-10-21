El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Este mueble de TV con chimenea eléctrica es un sueño hecho realidad

Este mueble de Skraut Home combina diseño contemporáneo, almacenaje funcional y una chimenea eléctrica LED de efecto realista para transformar cualquier salón en un espacio cálido y organizado.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 09:44

El Skraut Home Mueble TV con chimenea eléctrica propone una opción equilibrada para quienes desean fusionar estilo moderno, funcionalidad y un ambiente acogedor en su salón. Este mueble, diseñado para televisores de hasta 80 pulgadas, destaca por su acabado en roble y negro con veteado de madera poroso, aportando un toque elegante y contemporáneo a cualquier espacio. La integración de una chimenea eléctrica LED con efecto de fuego 3D no solo añade valor estético, sino que también proporciona una experiencia visual realista y relajante, apropiada para crear atmósferas cálidas sin los riesgos asociados al calor real.

Además de su atractivo visual, el Skraut Home Mueble TV se distingue por su gran capacidad de almacenaje, con módulos específicos para dispositivos electrónicos y objetos del hogar. El sistema Easy Packaging facilita tanto el transporte como el montaje, una ventaja significativa frente a otros muebles más voluminosos o difíciles de manejar. Quienes deseen transformar el salón con una pieza funcional y estética encontrarán en este modelo una propuesta equilibrada entre diseño, practicidad y calidez.

Mueble TV con chimenea eléctrica Skraut Home

