Evangelio

Guillermo Gómez Muñoz

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

Comenta

A veces un Cajón de letras conduce al siguiente. Lo que en el «eunuco» del sábado pasado no era un prefijo con valor de 'bueno', ... sí lo es en el «evangelio» de este sábado. Y aprovechando que el nuevo clásico liberado de la editorial Blackie Books es el 'Evangelio' de Mateo, parece el momento ideal para detenerse en la palabra. Cuando era niño, siempre me intrigaba cómo se referían al mensaje de Jesucristo como la 'buena nueva'. No sabía yo entonces que eso es precisamente lo que significa la palabra «evangelio», importada al castellano del griego 'evangelion'. En romance, el vocablo ya se ha especializado para aludir a los libros sagrados del cristianismo, pero en griego clásico alude a una buena noticia cualquiera ('eu', 'angelos'). Asimismo, la etimología conecta esta palabra con 'ángel', el que anuncia.

Evangelio