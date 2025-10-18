Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01 Comenta Compartir

A veces un Cajón de letras conduce al siguiente. Lo que en el «eunuco» del sábado pasado no era un prefijo con valor de 'bueno', ... sí lo es en el «evangelio» de este sábado. Y aprovechando que el nuevo clásico liberado de la editorial Blackie Books es el 'Evangelio' de Mateo, parece el momento ideal para detenerse en la palabra. Cuando era niño, siempre me intrigaba cómo se referían al mensaje de Jesucristo como la 'buena nueva'. No sabía yo entonces que eso es precisamente lo que significa la palabra «evangelio», importada al castellano del griego 'evangelion'. En romance, el vocablo ya se ha especializado para aludir a los libros sagrados del cristianismo, pero en griego clásico alude a una buena noticia cualquiera ('eu', 'angelos'). Asimismo, la etimología conecta esta palabra con 'ángel', el que anuncia.

Las ediciones liberadas de Blackie permiten revisitar los clásicos gracias a sus traducciones modernas, su acompañamiento multimodal y las reinterpretaciones de autores actuales. Además, en tiempos del «hacer grandes de nuevo» a las patrias, resulta revolucionario el mensaje de extrema humildad y compasión del Sermón de la montaña que puede leerse en el 'Evangelio' de Mateo. El problema es que, si uno pacifica con «ruido metálico de paz» usando la mano izquierda y la derecha no se entera, puede que el comité del Nobel tampoco.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión