Premio Pulitzer, azote de Drake... Quién es Kendrick Lamar, el rapero que se ha coronado en los Grammy y actuará en la Super Bowl

Compartir protagonismo con Beyoncé cuando ésta ha conseguido alzarse por fin con el Grammy al mejor álbum del año es complicado. Pero el rapero Kendrick Lamar lo ha hecho. Cinco estatuillas de siete nominaciones: mejor canción, mejor grabación, mejor canción de rap, mejor interpretación de ... rap y mejor videoclip. Todas por su tema 'Not Like Us'. Es el máximo de premios que se ha llevado una sola canción rap en la historia, y solo la segunda vez -tras 'This is America' de Childish Gambino- que consigue el galardón más importante. Pero, ¿quién es Kendrik Lamar? Más allá de las fronteras de Estados Unidos y del mundo del rap es para muchos un desconocido. Pero también un gran descubrimiento.

Kendrick Lamar nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California. Desde pequeño mostró interés por la música y el rap. Comenzó a escribir letras a los 16 años y se presentaba en pequeños eventos locales. Su destreza lírica, con la que denuncia injusticias sociales, lo llevó a firmar con la discográfica Top Dawg Entertainment, con la que lanzó su álbum debut, 'Section.80', en 2011. Desde entonces, el ascenso de su carrera ha sido meteórico. Solo un años después, su trabajo 'good kid, m.A.A.d city' supuso un punto de inflexión y su canción 'Alright' se convirtió en un himno de protesta para el movimiento Black Lives Matter.

A lo largo de su carrera, Lamar ha colaborado con artistas influyentes de la talla de Snoop Dogg, Dr. Dre y Kanye West. El hito más importante en la carrera de Kendrick Lamar llegó en 2018, cuando su álbum 'Damn' ganó el premio Pulitzer en la categoría de Música. De los 72 ganadores que le habían precedido, apenas un par de nombres pueden sonar al público generalista y esos nombres son de músicos de jazz como Ornette Coleman o Wynton Marsalis. La inmensa mayoría de quienes lograron este prestigioso galardón son compositores de música clásica. No lo ganaron los Beatles, ni Bob Dylan o Leonard Cohen, entre otros. Pero sí lo hizo Kendrick Lamar, convirtiéndose en el primer rapero en lograr este premio.

Antes de alzarse con el Pulitzer de la música, Lamar había logrado cinco Grammy -los mismos que anoche- por el mismo trabajo. En la gala de entrega el artista acaparó los focos. No solo por los galardones, sino también por su actuación de aquella noche. Simuló un tiroteo junto a sus bailarines para denunciar el uso de las armas en EE UU. «El rap me ha enseñado la verdadera definición de lo que es ser artista. No trata sobre el dinero, o los coches o las ropas. Trata realmente sobre expresarse y poner esa pintura en el lienzo para que el mundo evolucione para que sea mejor para las generaciones que vengan detrás. El hip hop lo ha hecho», dijo tras recoger el premio a mejor disco de rap.

Enfrentamiento con Drake

En la edición de los Grammy de este año, Kendrick Lamar ha vuelto a tener un papel protagonista. El impacto de su trabajo 'Not like us' es innegable: grabación del Año, canción del año, mejor canción de rap y mejor interpretación de rap. Pero, ¿por qué ha arrasado en una de las ceremonias más importantes de la música? El tema se enmarca en una de las disputas más mediáticas del hip-hop actual: la rivalidad entre Lamar y Drake. Esta 'diss track' —canción de ataque directo— se lanzó en mayo de 2024 y sirvió como una denuncia contra Drake, a quien Lamar acusa de malas prácticas dentro de la industria. Llega incluso a acusar al rapero y a su entorno de presuntas prácticas pedófilas.

Ampliar Lamar, con sus cinco Grammy.

El videoclip oficial de 'Not Like Us', que lideró las listas de éxitos, se rodó en Compton, el barrio natal de Lamar, y contó con la participación de su familia y de figuras relevantes de la comunidad. Se convirtió en todo un himno. Drake no tardó en contraatacar. Ha demandado en un tribunal federal de Nueva York a Universal Music Group, la compañía que representa a ambos raperos por de poner en peligro su vida y su reputación al haber «aprobado, publicado y lanzado una campaña para crear un éxito viral a partir de una canción de rap» que «pretendía transmitir la acusación específica, inequívoca y falsa de que Drake es un pedófilo criminal y sugerir que el público debería recurrir a la justicia por la propia mano como respuesta», denunció el artista.

La tensión entre ambos cantantes viene de atrás. En el tema 'Family Matters', Drake dejó en el aire que el representante de Lamar había engendrado en secreto a uno de sus hijos y dijo que Lamar le había «pegado» a su pareja sentimental y lo había encubierto. Poco después, en 'Meet the Grahams', Lamar comparó a Drake con Harvey Weinstein y después publicó 'Not Like Us'. En su letra incluye dardos como «say, Drake, I hear you like 'em young» (a ver, Drake, oí que te gustan jóvenes), calificando al rapero y a su banda como «pedófilos certificados» que deberían «ser registrados y puestos en vigilancia vecinal».

Super Bowl

Tras conseguir sus últimos cinco Grammy, Kendrick Lamar recibirá otro premio, con mayúsculas. El rapero será el protagonista el próximo 9 de febrero del 'half time show' de la Super Bowl, el acontecimiento deportivo de EE UU por excelencia. Lamar se subirá al escenario en Nueva Orleans, en el Estadio Caesars Superdome, donde se enfrentarán los Kansas City Chiefs de Travis Kelce -actual pareja de Taylor Swift- y los Philadelphia Eagles.

Lamar actuará frente a más de 80.000 fans y más de 100 millones personas repartidas por todo el país le verán por televisión. Es por ello que el rapero -al igual que el resto de cantantes que han actuado en la Super Bowl- no cobrará por su actuación de 12 a 14 minutos, más allá del insignificante salario mínimo exigido por el sindicato (el cabeza de cartel del año pasado, Usher, recibió 671 dólares). La NFL y Apple Music cubren el coste de la producción del 'concierto', que muchos años ha superado los 10 millones de dólares. Lamar realizará después una gira de 19 estadios por EE UU. Será este verano junto a SZA.