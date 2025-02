El desnudo integral de la pareja de Kanye West, un castillo en la cabeza, críticas a Trump... los momentazos de la gala de los Grammy

Más allá del palmarés, cualquier entrega de premios cuenta con sus propias intrahistorias. En el caso de un evento de alcance mundial como los Grammy, se producen multitud de anécdotas protagonizadas no sólo por los galardonados, también por los nominados e invitados varios en ... la que es la fiesta más importante de la industria musical. ¿Quienes dieron la nota, y nunca mejor dicho, en esta 67 edición que coronó a Beyoncé como reina absoluta de la producción sonora del año pasado por su álbum 'Cowboy Carter'? A continuación, los mejores momentos del evento de tres horas y media de duración celebrado en Cryoto Arena de Los Ángeles que muchos no van a poder olvidar en los próximos días.

La pareja de Kanye West, sin nada que ocultar

1 /

Lo más difícil todavía: que en una gala dedicada a la música el sentido de la vista ganara al del oído. Es lo que logró Bianca Censori, pareja del polémico rapero Kanye West. ¿Cómo lo consiguió? Con un modelito tan transparente que dejaba totalmente al descubierto sus voluptuosa figura. En otras palabras, la desnudez de la joven escandalizó a todos los presentes cuando apareció acompañada por su novio, además de por cinco amigos de la pareja.

Los dos llegaron vestidos de negro, West con sus clásicas gafas de sol y camiseta y pantalón oscuro y ella con un largo abrigo de pelo. De pronto, la modelo dio la espalda a los fotógrafos y se quitó el abrigo. Debajo solo llevaba una malla transparente, que dejaba todo su cuerpo al desnudo. Lo más curioso es que muchos medios estadounidenses aseguraron que ninguno de ellos contaba con una invitación oficial al evento. Lo que explicaría que poco después, la peculiar comitiva abandonara la entrega de premios tras posar en la alfombra roja.

El castillo en la cabeza de Jaden Smith

Ampliar Agencias

Hay cosas que uno no se puede sacar de la cabeza. En el caso de Jaden Smith, es literal. El hijo de Will Smith y Jada Pinkett, también músico además de actor como su padre, apareció con un castillo en la testa, obra de la diseñadora Dora Abodi. El peculiar sombrero es en realidad la mansión de unos vampiros y cuesta la friolera de 5.000 euros. Una forma de arruinar un look bastante elegante, ya que el joven, de 26 años, llevaba un traje de Luis Vuitton. Imposible no dibujar una sonrisa que contrasta con el semblante serio que lució el artista en todo momento durante su posado en la alfombra roja

Shakira arremete contra Trump

Ampliar

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!



To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.



Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0 — Shakira (@shakira) February 3, 2025

Como suelen suceder con los premios que se otorgan en EE UU en los que intervienen artistas, no pueden faltar las críticas políticas contra los gobernantes de turno. Teniendo en cuenta que se cumplen dos semanas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la polémica estaba servida. Shakira ha sido una de las cantantes que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de arremeter contra el nuevo presidente de EE UU, que tiene a los inmigrantes ilegales, en su mayoría latinoamericanos, en su punto de mira. «Dedicado a los hermanos y hermanas inmigrantes. Sois queridos en este país y yo siempre voy a luchar por vosotros», aseguró la colombiana cuando recibió el premio a mejor Álbum Latino. Su excelente actuación fundiendo 'Ojos así' con 'Session 53' fue lo de menos.

La reivindicación de Lady Gaga a las personas trans

Ampliar

Lady Gaga: "Trans people are not invisible. Trans people deserve love, the queer community deserves to be lifted up. Music is love. Thank you." #GRAMMYs pic.twitter.com/aoAOZ1njAl — Variety (@Variety) February 3, 2025

Mientras Shakira pedía la solidaridad con los inmigrantes, Lady Gaga lo hacía con las personas trans que verán recortados sus derechos con la Administración Trump. Tras ganar el premio a la Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop por su reciente colaboración con Bruno Mars, 'Die With a Smile', la artista puso de manifiesto que «las personas trans no son invisibles. Las personas trans merecen amor. La comunidad queer merece ser elevada. La música es amor».

Las meteduras de pata de Sabrina Carpenter

Ampliar

Todo lo que podría salir mal, le salió mal a la simpática Sabrina Carpenter durante su actuación en la gala. A la conocida cantante se le cayó un bastón que formaba parte de su vestuario, apenas pudo subir las gigantescas escaleras del decorado y se puso fuera de foco en algunos momentos. Dio igual. Tiene tanta voz que el público aplaudió a rabiar un popurrí de sus canciones más populares: 'Espresso' y 'Please Please Please'.

Los cachetes en el trasero de Charlie XCX

Ampliar

Cada uno se anima como quiere. Y la inglesa Charlie XCX no tuvo otra idea que azotarse el pompis cuando cantó 'Von Dutch' y 'Guess'. La joven, que fue la última en actuar, decidió subir la temperatura de la fiesta musical arrastrándose sobre el escenario con una modelito de lo más sugerente. El caso es que su propuesta gustó mucho y fue un excelente broche de oro a la gala.

El pony gigante de Chappell Roan

Ampliar

Chappel Roan’s amazing performance of Pink Pony Club at the #GRAMMYs pic.twitter.com/7bVaPJRprZ — lucy parker 🌸 (@lucy_jo_parker) February 3, 2025

Muchas niñas han soñado alguna vez con tener un pony. A tenor de lo que se vio esta madrugada, Chappell Roan se sacó por fin esa espinita de la infancia. Es la única forma de explicar lo que se vio durante su actuación en la gala, cuando la cantante se atrevió a interpretar 'Pink Pony Club' montada en un pony gigante. Y todo ello mientras la escoltaban payasos de rodeo. Muy loco todo y, al mismo tiempo, conmovedor por parte de la artista pop, rock e indie, que clavó su interpretación sobre el escenario.

Janelle Monáe hace de Michael Jackson

Ampliar

Janelle Monáe performs Michael Jackson’s "Don’t Stop ’til You Get Enough" during the Quincy Jones tribute at the #GRAMMYs



pic.twitter.com/7lhoiUpxap — 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪💫 | MJ fan (@iamveronica777) February 3, 2025

Una gala de estas características es terreno abonado a los homenajes. Es lo que pasó cuando se quiso rendir un tributo al mítico productor Quincy Jones. Y, de paso, a Michael Jackson, uno de sus artistas fetiches. Para ello, Janelle Monáe se disfrazó del añorado rey del pop, bailó y cantó 'Don't Stop 'till You Get Enough' como lo haría él. En ese sentido, su actuación puso la carne de gallina a más de uno. Por cierto, espectacular fue la interpretación de Stevie Wonder del inolvidable tema 'We are The World'. Para recordar.

Con los incendios en la mente

Ampliar

Como no podía ser de otra forma al celebrarse en los Ángeles, la gala se convirtió en un sentido homenaje a los bomberos que lucharon contra los incendios que asolaron la ciudad estadounidense desde hace un mes. No faltó de nada. Desde testimonios de no famosos que lo han perdido todo por culpa del fuego hasta una colecta para conseguir fondos, sin olvidarnos de 'I Love LA', una canción rocanrolera que es una auténtica declaración de amor a la urbe devastada por las llamas a cargo de la banda Dawes con un apoyo de lujo: Brittany Howard y Brad Paisley a las guitarras, John Legend al piano, Sheryl Crow al bajo y St. Vincent a los teclados. Incluso también estuvieron sobre el escenario una representación de los profesionales que se esforzaron al máximo para sofocar las llamas.