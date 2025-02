Beyoncé consigue por fin el premio al mejor álbum del año en los Grammy con 'Cowboy Carter'

Carlos G. Fernández Lunes, 3 de febrero 2025, 06:57 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Esta madrugada se han celebrado los premios clave de la industria musical estadounidense, la fecha más importante para el sector, que ha repartido más de cincuenta «gramófonos» durante casi cuatro horas en Los Ángeles. Pese al interés que puedan tener las categorías más recónditas, los ... tres premios más deseados, el «podio», se lo han llevado Kendrick Lamar y Beyoncé, y las quinielas no lo anunciaban así. El rapero, californiano de Compton —cuna del 'gangsta rap'—, se ha llevado cinco estatuillas de siete nominaciones (mejor canción, mejor grabación, mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor videoclip), todas por su tema 'Not Like Us', una «diss track» que parte de su enfrentamiento con el rapero canadiense Drake. Es el máximo de premios que se ha llevado una sola canción rap en la historia, y solo la segunda vez —tras 'This is America' de Childish Gambino— que consigue el galardón más importante.

