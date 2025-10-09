El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

KU Minerva, autora del hit de los 90 'Estoy llorando por ti', se suma a la lista de candidatos del Benidorm Fest 2026

La cantante de 49 años es una de los 18 preseleccionados que forman parte de la quinta edición del certamen

Marina León

Marina León

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Benidorm Fest 2026 ha anunciado este jueves a sus 18 participantes. A los nostálgicos del pop les ha llamado la atención la candidatura de KU Minerva. Quizá haya a quienes no les suene por su nombre artístico, pero seguro que han escuchado su hit, 'Estoy llorando por ti'. Uno de los temas que más se bailaron en los 90.

Con más de tres décadas de trayectoria, Minerva Pérez, de 49 años, ha sabido reinventarse unas cuantas veces. Su salto a la fama llegó con 'Estoy llorando por ti', incluido en su primer álbum Promesas. Esta canción se convirtió en todo un éxito, alcanzando el tercer puesto en la lista latina de Billboard (Hot Latin Tracks). Después estuvo unos años alejada de la industria musical.

A lo largo de su carrera, la catalana ha editado cuatro álbumes y varios singles, explorando distintos estilos musicales. Tres de esos discos fueron lanzados en México y además, ha compuesto para artistas como Sentidos Opuestos, Litzy o Irán Castillo. No es la primera vez que presenta su candidatura para el Benidorm Fest. En la edición donde Blanca Paloma levantó el micrófono de bronce, KU Minerva se presentó con el tema 'Más'.

La quinta edición del certamen ya ha dado el pistoletazo de salida. El martes 10 y el jueves 12 de febrero se celebrarán las semifinales, de donde saldrán los artistas elegidos para concursar el sábado 14 de febrero en la Gran Final.

