De 'Tu cara me suena' al Benidorm Fest 2026: el hijo del cantante vasco que compuso el 'Tractor Amarillo' busca estar en Eurovisión Mikel Herzog Jr. es uno de los 18 preseleccionados por RTVE para luchar por acudir al festival

El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 18 participantes. Uno de ellos guarda un vínculo con el País Vasco. Es Mikel Herzog Jr., nacido en Cambrils (Tarragona) hace 30 años e hijo de Mikel Herzog. Él, su aita, procede de Bergara, compuso canciones para Ricky Martín, formó parte de 'La Década Prodigiosa' y fue el artífice del tema 'Tractor amarillo' de Zapato Veloz. Además, en el caso de que su hijo sea el elegido, le puede contar su experiencia en Eurovisión, ya que el guipuzcoano participó en 1998 en Birmighan con la canción '¿Qué voy a hacer sin ti?'. Terminó en el puesto 16 con 21 puntos.

Pero, ¿quién es Mikel Herzog Jr.? Con dos padres amantes de la música -su madre fue corista de Isabel Pantoja-, su futuro estaba predestinado. «Aprendimos a cantar antes que a hablar. Vemos música en casa desde que no teníamos ni uso de razón, así que hemos sido unos privilegiados en este sentido. Se ha convertido en nuestro lenguaje, en una forma de vivir», contó junto a su hermano Iván durante su partipación en la 'Voz' en 2015.

Comenzaron su carrera juntos. Eran 'Los Herzog'. En 2017, publicaron su primer trabajo, 'Diez capítulos sin ti'. En 2020, se separaron. Ambos, es cierto, ha coincidido en algunos directos de Cepeda, uno de los concursantes de Operación Triunfo, pero Mikel se ha centrado sobre todo en musicales. Fue protagonista en 'Cruz de Navajas', el espectáculo centrado en Mecano.

No obstante, últimamente ha sido conocido por el gran público por su participación en 'Tu cara me suena'. En este programa ha hecho de Abraham Mateo, Bruno Mars, India Martínez, Dani Fernández, Damiano David, David Bisbal...

Ahora, como su aita, que vive alejado de la música, tratará de acudir a Eurovisión. «Es un cantante, músico y actor catalán que combina formación clásica y pasión contemporánea, le presenta RTVE.

El 10 y 12 de febrero se celebrarán las semifinales de la cita alicantina, de donde saldrán los artistas elegidos para concursar el 14 de febrero en la Gran Final.