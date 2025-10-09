El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

De 'Tu cara me suena' al Benidorm Fest 2026: el hijo del cantante vasco que compuso el 'Tractor Amarillo' busca estar en Eurovisión

Mikel Herzog Jr. es uno de los 18 preseleccionados por RTVE para luchar por acudir al festival

Silvia Osorio
Juanma Mallo

Silvia Osorio y Juanma Mallo

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:29

Comenta

El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 18 participantes. Uno de ellos guarda un vínculo con el País Vasco. Es Mikel Herzog Jr., nacido en Cambrils (Tarragona) hace 30 años e hijo de Mikel Herzog. Él, su aita, procede de Bergara, compuso canciones para Ricky Martín, formó parte de 'La Década Prodigiosa' y fue el artífice del tema 'Tractor amarillo' de Zapato Veloz. Además, en el caso de que su hijo sea el elegido, le puede contar su experiencia en Eurovisión, ya que el guipuzcoano participó en 1998 en Birmighan con la canción '¿Qué voy a hacer sin ti?'. Terminó en el puesto 16 con 21 puntos.

Noticias relacionadas

Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, participa en el Benidorm Fest 2026

Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, participa en el Benidorm Fest 2026

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Pero, ¿quién es Mikel Herzog Jr.? Con dos padres amantes de la música -su madre fue corista de Isabel Pantoja-, su futuro estaba predestinado. «Aprendimos a cantar antes que a hablar. Vemos música en casa desde que no teníamos ni uso de razón, así que hemos sido unos privilegiados en este sentido. Se ha convertido en nuestro lenguaje, en una forma de vivir», contó junto a su hermano Iván durante su partipación en la 'Voz' en 2015.

Comenzaron su carrera juntos. Eran 'Los Herzog'. En 2017, publicaron su primer trabajo, 'Diez capítulos sin ti'. En 2020, se separaron. Ambos, es cierto, ha coincidido en algunos directos de Cepeda, uno de los concursantes de Operación Triunfo, pero Mikel se ha centrado sobre todo en musicales. Fue protagonista en 'Cruz de Navajas', el espectáculo centrado en Mecano.

No obstante, últimamente ha sido conocido por el gran público por su participación en 'Tu cara me suena'. En este programa ha hecho de Abraham Mateo, Bruno Mars, India Martínez, Dani Fernández, Damiano David, David Bisbal...

Ahora, como su aita, que vive alejado de la música, tratará de acudir a Eurovisión. «Es un cantante, músico y actor catalán que combina formación clásica y pasión contemporánea, le presenta RTVE.

El 10 y 12 de febrero se celebrarán las semifinales de la cita alicantina, de donde saldrán los artistas elegidos para concursar el 14 de febrero en la Gran Final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  8. 8 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De 'Tu cara me suena' al Benidorm Fest 2026: el hijo del cantante vasco que compuso el 'Tractor Amarillo' busca estar en Eurovisión

De &#039;Tu cara me suena&#039; al Benidorm Fest 2026: el hijo del cantante vasco que compuso el &#039;Tractor Amarillo&#039; busca estar en Eurovisión