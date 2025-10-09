El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dora postigo en el Festival de Jazz de Vitoria. Igor Martin

Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, participa en el Benidorm Fest 2026

Forma un dúo artístico con el cantante y actor Marlon Collins

Marina León

Marina León

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé, se ha convertido en una de los 18 candidatos para participar en el Benidorm Fest 2026. Pero no se ha presentado sola, actuará junto al cantante y actor Marlon Collins. Este dúo de artistas busca «ofrecer una visión fresca del pop contemporáneo».

La madrileña de 21 años es hija de la modelo y el músico Diego Postigo. Dora empezó a tocar el piano con tan solo cinco años y a los nueve ya se atrevía a hacer sus propias versiones de temas de Ella Fitzgerald o Kendrick Lamar. Unos años más tarde comenzó a publicar sus primeros vídeos en YouTube, donde recibió miles de visitas, y ya con 13 realizó su primer concierto junto a su padre.

A los 15 años lanzó su primer single llamado 'Saving star'. En 2020 acudió como artista invitada a Operación Triunfo donde estrenó su tema 'Ojos de serpiente', con un videoclip dirigido por Paco León. También ha debutado en el mundo del cine con un papel protagonista en la película 'Rainbow'.

El 10 y 12 de febrero se celebrarán las semifinales de la cita alicantina, de donde saldrán los artistas elegidos para concursar el 14 de febrero en la Gran Final.

