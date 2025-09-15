El ministro de Cultura sobre Eurovisión: «Si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar»

La presencia de Israel en eventos internacionales sigue en el ojo de la polémica. Tras lo ocurrido en la Vuelta, el turno ahora es ... para Eurovisión, el certamen de la canción que se celebrará en primavera y en el que la participación del país que ha invadido Gaza dejando más de 62.000 muertos causa rechazo por parte de cada vez más países. En esta edición, además, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

Cada vez son más las voces que piden que España no acuda al festival. Los responsables del ente público aún no han tomado una decisión y de hecho hace pocas semanas se anunciaron las novedades del Benidorm Fest, del que saldría el hipotético representante de RTVE. Sin embargo, todo indica que el 'sí' o el 'no' está a punto de llegar. Este lunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que le «preocupa» y le «ocupa» el tema. «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión», ha defendido en una entrevista RNE en la que ha apoyado la no participación española «si no logramos expulsar a Israel».

Para Urtasun, los ciudadanos movilizados este domingo en Madrid enviaron un «gran mensaje»: «Que no toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI». Ha abogado sin dudarlo por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio».

Si RTVE retirase a su candidato no sería el único país en adoptar esta histórica decisión. El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia a la no participación de Israel. Y Urtasun está de acuerdo con la decisión.

No es el único miembro del Gobierno que tiene clara su postura. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que «no hay las condiciones» para que Israel participe «con normalidad» en eventos como el Festival de Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. «Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer», ha añadido en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado sobre la presencia de Israel en la próxima edición del concurso europeo y si España debería participar en caso de que el país siga admitido.

Plazo hasta diciembre

«Yo creo que tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta ciclista», ha manifestado el ministro en alusión a las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid. Desde su punto de vista, «no hay las condiciones para que, mientras esté ocurriendo, Israel participe con normalidad en estos acontecimientos».

La postura de ambos ministros la comparte también Más Madrid, que este lunes ha pedido que nadie represente a España en Eurovisión si acude el representante israelí. El festival se celebrará en mayo en Viena, después de que Austria se alzara con la victoria en la edición de este año. No fue una gala exenta de polémica, sobre todo en las votaciones. El resultado del televoto a punto estuvo de dar la vuelta al resultado, con una subida espectacular de apoyos a la canción israelí, un tema interpretado por Yuval Raphael con evidentes tintes políticos. Previamente, muchos países. incluido España, habían mostrado su rechazo a la presencia hebrea. De hecho, RTVE recibió una amenaza de sanción por los comentarios en contra de los asesinato que el Gobierno de Benjamín Netanyahu realizaba en la Franja de Gaza contra la población civil. Si bien los comentarista evitaron decir nada al respecto durante la retransmisión, el ente público emitió un comunicado en los instantes previos a la emisión. La televisión pública belga fue un paso más allá y sus responsables optaron por colocar un texto similar durante la emisión de la actuación de Yuval Raphael.

Lo que ocurrirá en 2026 dependerá en gran parte de lo que se decida en la Asamblea de la UER. Los propios países participantes, tienen hasta el último mes del año para decidir si acuden o no.