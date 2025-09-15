El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La representante de Israel en Eurovisión 2025, Yuval Raphael. EFE

El ministro de Cultura sobre Eurovisión: «Si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar»

Los miembros de la UER tienen hasta el mes de diciembre para decidir si participan o no en el certamen musical | Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos ya han anunciado que no irán si acude el representante de Tel Aviv

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:02

La presencia de Israel en eventos internacionales sigue en el ojo de la polémica. Tras lo ocurrido en la Vuelta, el turno ahora es ... para Eurovisión, el certamen de la canción que se celebrará en primavera y en el que la participación del país que ha invadido Gaza dejando más de 62.000 muertos causa rechazo por parte de cada vez más países. En esta edición, además, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

