El detallazo de Fito con Leiva en su parada en Bilbao: «Se me rompió la guitarra»

Los amigos están para sacarse de los apuros. Este sábado Fito Cabrales no dudó en dejar a Leiva una de sus guitarras para su concierto en el BEC de Barakaldo. «Ayer (por el viernes) en Burgos se me rompió la guitarra y hoy me ha dejado la suya mi amigo Fito Cabrales. Un aplauso», pedía el madrileño antes de empezar a tocar 'No te preocupes por mí'.

Leiva no especificó a cuál de las guitarra se refería en una noche en la que se enfundó varios modelos dependiendo de la ocasión. Actuó la mayoría del concierto con una Fender con brillos dorados, el mismo modelo que por ejemplo lució en 'La Revuelta' para tocar 'El polvo de los días'.

El buen rollo entre ambos músicos viene de años atrás. Justo hace tres años el madrileño se subió al escenario en San Mamés para acompañar a Fito a la hora de tocar un clásico como 'Viene y va'. La noche del sábado este pequeño gran hombre convocó a 50.000 almas en el estadio San Mamés. Pocas veces he visto un ambiente más sanote a las afueras de un estadio. ¡Tan auténtico!«, ensalzaba por aquel entonces Leiva en sus redes sociales.

Precisamente, desvelaba en esa publicación que Fito le regaló por la ocasión una guitarra. «Se palpaba el orgullo. Es el triunfo del barrio y de los valores. Fito merece todo lo que sucede. Él y sus Fitipaldis. No contento con invitarnos y cuidarnos a más no poder, me regaló su vieja Stratocaster del año 1965. Estaba tocando en casa 'Give it up' de Lee Dorsey con mi nueva Strat, pensando en la suerte que tengo de compartir camino con él», agradecía. Este sábado volvió a dejar claro que tiene un amigo para lo que necesite.