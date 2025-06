Leiva salda su deuda con Bilbao: «Tenía una espinita clavada»

Leiva agiganta su figura a golpe de conciertos. El artista madrileño se reivindicó este sábado en el BEC como uno de los artistas más en ... forma del panorama musical español. Lleva haciéndolo más de una década. La de este fin de semana no era una cita cualquiera. Lo explicó con las primeras palabras al público: «El primer concierto de la gira anterior fue en Miribilla. Estaba recién operado de la voz. Asustado. Estuve pensando toda gira que estaba en deuda y queriendo quitarme la espinita». Cumplió con creces.

Tiene una banda tan completa Leiva que desde hace años esto es motivo de pique entre sus compañeros de profesión. Amigos como Iván Ferreiro y Xoel López han vacilado en sus conciertos cuando contaban en el escenario con más músicos que él. Precisamente, entre los 7 miembros de su banda está siempre a su derecha a la guitarra su hermano Juancho, vocalista de Sidecars. Pese a que su propia banda tenga éxito suficiente como para que sus caminos se separasen, siguen cuadrando agendas para poder estar juntos sobre el escenario. En esta ocasión, por cierto, con una guitarra prestada. «En Burgos se me rompió y hoy me ha dejado la suya mi amigo Fito Cabrales», agradeció Leiva mientras la mostraba al público. No fue su único colega presente en el concierto del BEC. En las gradas el exjugador y exentrenador del Bilbao Basket Álex Mumbrú disfrutó del concierto dándolo todo como un fan más.

'Gigante' es probablemente el mejor disco de Leiva. El paso de los años le sienta bien. No en vano ha compuesto los últimos trabajos para Sabina. Y precisamente por eso no molestó a su público que se tomara el tiempo necesario para poder desgranar su nuevo álbum sobre el escenario. Arrancó con 'Bajo presión' y 'Gigante', tras la proyección de un vídeo en el que se le veía conducir una motocicleta. Pero los momentos más brillantes de su época más reciente los consiguió con 'El polvo de los días raros' y 'Caída libre'. La primera, que en su día la presentó en 'La Revuelta' acompañado por amigos músicos de la talla de Amaral, Iván Ferreiro, Travis Birds, Dani Martín y Rubén Pozo, entre otros, tiene unos coros que la engrandecen en directo. La segunda la grabó junto a Robe Iniesta, exvocalista de Extremoduro, meses antes de que sufriera un tromboembolismo pulmonar y habla de forma cruda sobre la depresión. En 'Ángulo muerto', esa que dice «todo el mundo sabe ya que soy tuerto», optó por cubrirse el ojo en ese verso y agradecer al público que se encargara de cantarlo.

Recuperó de su primer disco en solitario 'Vis a vis'. Está lejos de ser la canción más reconocida de su repertorio, pero sin duda es una de sus mejores letras. Pidió al público que la escuchara «sin el teléfono en las manos, como lo hemos hecho toda la vida». Las 11.000 almas guardaron silencio y con la única compañía de su guitarra la voz de Leiva rasgó cada estrofa hasta el apoteósico estribillo, ya en compañía del resto de la banda. Eso sí, los móviles volvieron a iluminarse con el siguiente tema: 'La llamada', la canción del primer largometraje de Los Javis que le valió un Goya.

Un mensaje para Aritz

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Leiva compartió el contenido de una carta «muy bonita» que recibió hace unos pocos días. Una mujer le contaba que su hijo autista «tiene mucho miedo a los ruidos», pero que lo había ido venciendo poco a poco gracias a la música y sus canciones. «Hoy en un gran acto de valentía ha venido aquí. No sé dónde estás, pero eres una tremenda inspiración», agradeció. Y mientras seguía hablando fue interrumpido por unos aplausos en la grada. Aritz estaba de pie, abrazado a su madre y lanzando besos al cantante. «Sí señor, eres un tío grande».

Y quedaba una recta final llena de nostalgia. Es inevitable evocar a Pereza y algunos de los himnos que entonó junto a Rubén Pozo en la primera década de los 2000. 'Como lo tienes tú' volvió a fundirse en los coros con 'Hey Jude' de los Beatles, 'Estrella polar' puso en pie a toda la grada y con 'Lady Madrid' invitó al escenario a Mateo Sujatovich, vocalista de Conociendo Rusia, la banda que les está teloneando durante la gira. Quedaban aún 'Como si fueras a morir mañana', un tema nacido para desgañitarse, y 'Princesas', la melodía que aupó su carrera musical con la que este sábado terminó de pagar su «deuda» con Bilbao: «Volveremos siempre que queráis».