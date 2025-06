El cariñoso detalle de Leiva con Aritz, un niño autista que acudió a su concierto en Bilbao

Gabriel Cuesta Domingo, 15 de junio 2025, 10:40 Comenta Compartir

Pocos días antes de su concierto en el BEC de Barakaldo Leiva recibió la carta de una madre vasca que de alguna manera le abrió las puertas de su casa. Contaba la historia de su hijo Aritz, un chaval autista y con mucho miedo a los ruidos. Un temor que ha ido venciendo poco a poco gracias a sus canciones. Este sábado el pequeño dio un paso de gigante: acudió a las gradas para disfrutar de la potente descarga de rock que del madrileño. Lo que no se esperaba es que recibiese las gracias del artista desde el escenario y le dedicase una canción.

Fue el momento más emotivo de una noche en la que el cantante confesó haberse quitado una espinita con Bilbao. «Hace un par de días recibí una carta muy bonita que me contaba que su hijo tiene autismo y mucho miedo a los ruidos. Aritz, que con mis canciones había vencido un poco ese miedo. Hoy en un acto de tremenda valentía ha venido aquí. No sé dónde está, no lo conozco, pero es una inspiración. Me gustaría darle las gracias y un cariño enorme», arrancaba para dedicarle el tema 'Vis a vis'.

Antes de arrancar con su tema, desempolvado de sus inicios en solitario, el ex de Pereza iba a continuar con su pequeño discurso cuando un jaleó le frenó. «Mientras tenga la oportunidad de tener un micrófono, nunca se sabe cuanto va a durar... ¿Ha pasado algo ahí o qué», paraba. Eran Aritz y su madre. Le saludaban desde la grada, le lanzaban un beso, se abrazaban... Y el público les brindaba una gran ovación. «¡Sí señor! Qué tío grande. Muchas gracias por escribir, eh», aplaudía también 'Lei'.

Y llegó el momento de ese 'Vis a vis' para Artiz. «Mientras tenga esta misteriosa oportunidad de poder hablar por un micrófono y la gente escuche, tengo que reivindicar un poco el presente. Y sugeriros en esta canción la experiencia muy esclarecedora que consiste simplemente en estar un poco presente unos minutos y guardar el teléfono como hemos hecho toda la vida. Mola bastante, es muy recomendable», invitó antes de rasgar su guitarra.