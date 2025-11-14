El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El puerto de Ondarroa desembarca en Itsasmuseum con la obra de García Ergüin

La pintura, donada en 2024 por Roberto Cengotitabengoa al Museo de Bellas Artes, protagoniza la novena edición del programa 'La Obra Invitada', que celebra también la trayectoria del artista bilbaíno

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Itsasmuseum ha presentado hoy 'Ondarroa' (1974), de Iñaki García Ergüin (Bilbao, 1934), una vista vibrante y expresiva del puerto vizcaíno que se muestra por primera ... vez al público gracias al programa 'La Obra Invitada', impulsado desde 2018 junto al Museo de Bellas Artes de Bilbao. La obra llega al museo maritímo tras su donación en 2024 por parte de Roberto Cengotitabengoa y se expone por primera vez al público.

