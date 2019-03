Looks para una vida de color rosa... y coral Esta semana os enseño distintas formas de combinar dos tonos de tendencia y muy favorecedores VANESSA MULAS Miércoles, 27 marzo 2019, 18:18

¡Hola de nuevo! Una semana más vuelvo a pasarme por aquí con una propuesta que espero que os guste. Si el pasado jueves os enseñé distintas sudaderas y cómo combinarlas, esta vez os traigo dos colores de tendencia muy favorecedores: el rosa y el coral.

Si vais de compras veréis que se llevan mucho los tonos empolvados: rosa palo, azul, lila.... A mí personalmente me gusta mucho el rosa, pero más vivo e intenso. Así que cuando vi el pantalón rosa chicle que luzco en las fotos no pude resistirme. El color coral, que resulta muy favorecedor, también protagoniza los escaparates de las tiendas esta temporada y muchas ya lo hemos incluido en nuestros looks.

En este artículo, os muestro varios estilismos con un pantalón 'paper-bag' de tiro alto. Su nombre suena un poco raro, pero son la mejor inversión que puedes hacer si quieres parecer más delgada. Este tipo de pantalón tiene más tela de la que debería y está exageradamente ceñida con una cuerda o lazo del mismo tono. Las arrugas que se forman en la parte superior recuerdan a las bolsas de papel utilizadas en los supermercados de Estados Unidos, de ahí el nombre que se le da a este diseño. Me gusta combinarlo con una capa color crema de Zara y con unos pendientes dorados hechos a mano. O con una vaquera de Pepe Jeans y unos pendientes rosas de cristales de Sfera para darle un toque más juvenil y desenfadado. También conseguimos un aire diferente si añadimos un pañuelo al look. En esta ocasión, llevo un pañuelo del mismo tono y con cadenas, una tendencia de la que ya os hablé, en una coleta baja para conseguir un estilismo a juego y a la última. ¿Te apuntas tú también al rosa y al coral?

El rosa chicle y el beige, dos colores que siempre combinan

En este primer look, he combinado el pantalón rosa chicle de Stradivarius, con una camiseta blanca con letras doradas de la misma tienda, una chaqueta vaquera de Pepe Jeans y una capa beige de Zara. Los botines de piel de serpiente también son de Stradivarius.

Con blazer y pañuelo en la coleta, para un look 'chic' y arreglado

En este segundo look, he cambiado la capa de Zara por una 'blazer' también beige de Stradivarius. Y he añadido al estilismo un pañuelo rosa con cadenas, que me he puesto en una coleta baja, de esta misma tienda. Este complemento está muy de moda y como ya explicó mi compañera Innes Llach en Bizkaia Dmoda, el pañuelo ya no es solo para el cuello, sino que se puede integrar en distintos estilismos si usamos un poco la imaginación.

Con vaquera le da un toque más informal

En este tercer estilismo, he cambiado la 'blazer' beige de Stradivarius por una vaquera de Pepe Jeans para darle un aire más informal y desenfadado al look. Además, he añadido unos pendientes rosas de cristales de Sfera.

Un vestido coral a rayas, ¿sí o no?

Y en este cuarto look os propongo otro color: el coral. Un tono muy favorecedor y primaveral. En este caso, llevo un vestido a rayas de manga larga de la marca 'O Amarello'. Os doy varias ideas de cómo ponéroslo, con una 'biker' negra, la mía es de Freaky Nation, o con una chaqueta coral larga de punto, que me compré en una tienda cuyo nombre no recuerdo. Es la primera prenda de este tipo que uso y me encanta. Es perfecta para la época de entretiempo en la que no sabes ni que ponerte... Espero sacarla mucho partido porque el color pega con casi todo. ¿Te gusta?

¡Hasta aquí mi post de hoy! Espero que os haya gustado, ¡nos vemos la semana que viene!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram y en mi blog.