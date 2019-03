Sudaderas para ir cómoda... ¡y a la última!

¡Hola de nuevo! Una semana más vuelvo a pasarme por aquí, pero en esta ocasión con otra tendencia que parece no pasar nunca de moda: las sudaderas. La verdad es que nunca me han gustado demasiado, pero este invierno no he parado de usarlas. Son muy prácticas para el entretiempo y el frío. Particularmente, prefiero las que quedan más entalladas y no las 'oversize'. Las que llevan choto me gustan, pero para llevar sin chaqueta ni abrigo, ya que en mi caso encima de un abrigo me da demasiado volumen. Eso sí, eso es algo que debéis valorar cada una en función de vuestro cuerpo y vuestros gustos.

Hoy os voy a enseñar algunos looks con algunas de mis últimas adquisiciones. Algunas de las fotos están hechas en el bosque de Oma, el proyecto más conocido del artista Agustín Ibarrola, que se ha convertido en una seña de identidad local. Un lugar precioso, cerca de Gernika, al que se llega tras unos tres kilómetros andando. Como podéis ver por las fotos el entorno es mágico.

Sudadera de flecos, una de mis favoritas

La sudadera de flecos es una de mis favoritas, es de Dear tee y me la pongo muchísimo. Lleva flecos a lo largo de toda la manga y eso le da mucho movimiento. La he combinado con cazadora de rollo sport de borreguito tricolor de Bershka. Los botines, de Springfield y con una estrella en el lateral, son muy cómodos. Este look quizás quedaría mejor con botines negros, porque llevar el calzado y los pantalones del mismo color alarga la figura.

Sudadera estilo 'crop top' con poncho

La sudadera, estilo 'crop top', me la pongo con una camiseta negra de tirantes por debajo, porque sino queda muy corta. Me gustó muchísimo el dibujo de las letras y el color cuando me la compré en H&M. Me encanta como queda con el poncho 'boho' de Libellule. Este poncho ha sido uno de mis básicos en otoño e invierno. Los ponchos, que junto a los kimonos es una de mis prendas imprescindibles, también quedan genial con cazadoras de cuero por debajo.

Sudadera de lentejuelas con falda de cuero

En este caso, llevo una falda de cuero de Trucco con un cinturón ancho de MissSixty. (Me gustan más los cinturones anchos que los estrechos). La sudadera de lentejuelas, que me chifla porque es muy alegre, es de O Amarelo. En falda, lo que más uso, por mi tipo de fisonomía de triangulo invertido son las faldas evasés. Son las que mejor me quedan. Las botas de tachuelas, que me las pongo con todo, son de Bimba y Lola.

Sudadera con falda y medias de lunares

En este cuarto look, llevo una falda de Zara, también evasé, con cordones en la cintura. Esta falda se la compré a una de mis compis instagramers y me la pongo muchísimo. La sudadera entallada negra es de Lee, con letras en plata, y el abrigo peluche marrón es de Pull & Bear. Para darle un toque de color al look, me he puesto medias beiges de lunares.

¡Hasta aquí mi post de hoy! Espero que os haya gustado, ¡nos vemos la semana que viene!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram y en mi blog.