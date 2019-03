Las cadenas contra el 'animal print', ¿con qué estampado te quedas? Te enseño a ponerte estas dos tendencias tan favorecedoras que no pueden faltar en tu armario esta temporada VANESSA MULAS Jueves, 14 marzo 2019, 19:04

¡Hola! Me llamo Vanessa y estoy muy feliz de poder compartir con vosotras mi pasión por el mundo de la moda. En esta nueva sección, Bizkaia Dmoda, no pretendo dar ninguna lección de estilo, lo que busco es que nos divirtamos.

Mi estilo favorito es el Lady, pero para mí la moda es un juego, así que cambio bastante y me gusta mezclar. No es necesario gastar mucho ni comprar solo tendencias. La moda es cíclica y seguro que en casa tenemos muchas cositas que podemos reutilizar. Es importante conocer ciertas reglas básicas y ponernos lo que nos queda mejor a nuestra fisonomía y color de piel, sin seguir al pie de la letra las modas y tendencias.

Realmente lo que más me gusta es mezclar un poco lo nuevo y lo viejo y dar un nuevo ciclo de vida a ciertas prendas que ya tenía olvidadas. También me gusta comprar ropa de segunda mano y, por supuesto, rebuscar en el armario de mi ama o amigas.

Para este primer post he preparado unas fotos con looks con dos tendencias, que empezaron hace ya alguna temporada y que siguen esta primavera: el 'animal print' y las cadenas.

Quizás las cadenas vienen pisando más fuerte, pero el 'print animal' tiene tantos diseños diferentes que es casi imposible no tener una prenda con este llamativo estampado. Atrás quedaron los looks demasiado tigresa, y ahora puedes ir hasta Lady dependiendo de lo que te pongas. Nuestros ojos se han acostumbrado a todo tipo de 'animal print'.

En esta ocasión las fotos están realizadas en el Puerto Viejo de Algorta, uno de mis sitios favoritos de Bizkaia. Mi idea es mostraros además de la ropa que me pongo, lugares emblemáticos de nuestra geografía, y ¿por qué no? Algún lugar también lejano y exótico.

¿Me acompañáis? En este caso podéis ver cómo cambian los looks simplemente variando de cinturón. De negro a marrón, con chaqueta o sin chaqueta. Las opciones son infinitas.

¿Os gustan los turbantes? A mí me encantan! Si tenéis un pañuelo de cadenas os dará mucho juego para hacer un turbante como el de la foto, si es más pequeño también lo podéis utilizar como accesorio para el pelo, queda precioso con coleta larga.

Vestido con cadenas, elegante y divertido

En este primer look llevo un vestido con cadenas de Stradivarius, de nueva colección, que he combinado con unos pendientes que me he hecho yo misma y unos zapatos de una tienda de Bilbao.

Las cadenas pegan fuerte en blusas y pañuelos

En este segundo look llevo una camisa ochentera de cadenas que era de mi madre y a la que quité las hombreras para adaptarla a la época actual. Al ser larga, he preferido hacerme un nudo frontal para que estilice más. La he combinado con unos vaqueros de Hollister y un bolso con tachuelas de Dolores Promesas. También las cadenas pegan fuerte en los complementos. En la imagen de la derecha, llevo en la cabeza un colorido pañuelo vintage que también era de mi madre.

Vestido largo de leopardo, sexy y arreglada

En este tercer look llevo un vestido largo de leopardo de la tienda Demoni, en Santander. He completado el estilismo con una camiseta de encaje de Ese o ese, y con dos cinturones que también eran de mi madre (uno al estilo corsé y el otro marrón de cuero). La chaqueta es de cuero y me la compré en un viaje a Turquía y los zapatos de tacón de leopardo son de una tienda de Laredo.

Chaqueta y zapatos de leopardo, ¿por qué no?

En este último look llevo una chaqueta de leopardo vintage, que también he cogido prestada a mi madre, al igual que el cinturón, los vaqueros son de Hollister y los zapatos también con 'animal print' son de una tienda de Laredo.

Hasta aquí mi primer post, gracias chicas por acompañarme en esta aventura, ¡nos vemos la semana que viene!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram y en mi blog.