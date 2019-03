El pañuelo ya no es solo para el cuello: así puedes añadirlo a tus looks (y no se te había ocurrido) Este complemento de moda aporta un toque diferente a tus 'outfits'. Te enseño distintas formas de llevarlo INNES LLACH Miércoles, 13 marzo 2019, 00:13

¡Hola a todas! No sabéis la ilusión que me hace estar aquí formando parte de esta nueva sección, Bizkaia DModa, y por eso una vez por semana me pasaré por aquí para traeros las tendencias de la temporada, mis 'outfits' y también mi forma de ver la moda y la vida en general, ya que siempre debemos adaptar la tendencia a nuestro estilo y a nuestra forma de ser para así sentirnos cómodas. Siempre he defendido la idea de que en la moda no todo vale y debemos ser nosotras mismas. Si algo no va con nosotras no tenemos porqué ponérnoslo simplemente por el hecho de que se lleve. Creo que es un error ya que lo importante es defender lo que llevamos y para eso debemos sentirnos cómodas con nosotras mismas de cabeza a pies.

Empecemos por el principio... ¡que yo me vengo arriba con mucha facilidad! Soy Innes Llach, tengo 28 años y soy de lugar más bonito del mundo... Bilbao. Desde hace ya más de 3 años soy Instagramer, cada día comparto mis looks, descubrimientos interesantes, belleza y también parte de mi vida en Instagram. Además de esto, tengo un canal en YouTube llamado 'Mariposas en el Mundo de Innes'. Y dicho todo esto ¡empezamos! Ya sabéis algo más de mí, ¡me encanta hablar!

Como bien dice el título del post, hoy os traigo diferentes propuestas de como añadir un pañuelo a nuestros outfits. Espero que disfrutéis de estas ideas y, sobre todo, me gustaría que os inspirase a crear vuestros propios looks.

Anudado al cuello aporta elegancia

Esta es la forma más habitual de añadir un pañuelo, anudado en el cuello. Bajo mi punto de vista aporta elegancia. Es de STRADIVARIUS al igual que los pendientes, lo he combinado con jersey de volantes, skinny y blazer burdeos de ZARA, Stilettos de CALZADOS ERCILLA y bolso de YSL.

Un pañuelo en la coleta

Esta es una de mis propuestas favoritas, añadir un lazo en la coleta hace que cualquier look gane mucho más por sencillo que sea. Llevo pañuelo, camiseta y jeans de STRADIVARIUS, blazer de ZARA, cinturón de GUCCI, bolso de GUESS, sneakers de VICTORIA y gafas de HAWKERS.

El pañuelo, en el pantalón

Esta propuesta me encanta porque me parece súper versátil. Os doy dos ideas de cómo colocarlo en el pantalón, o bien a modo de cinturón o anudado simplemente a una de las trabillas del pantalón. Es un poco más atrevido pero a mi me encanta, la moda esta para divertirnos ¿no? El pañuelo, blazer y pantalón son de ZARA, camiseta de GUESS, botines de GIOSEPPO para CALZADOS LORMA, bolso de MARTINA K y gafas de HAWKERS.

El pañuelo, en la muñeca

¿No me digáis que esta propuesta no es sofisticada? ¡A mi me encanta! Y además en muy fácil de llevar. El pañuelo es de STRADIVARIUS y esta vez lo he combinado con camiseta de GUCCI, blazer y skinny de ZARA, gafas de MICHAEL KORS, pendientes de LOUVEME, Stilettos de DANIELA VEGA y bolso de LOUIS VUITTON.

Y vosotras contadme, ¿qué propuesta va más con vuestro estilo? Espero que os haya gustado mi primer post, y ojalá estéis de nuevo leyéndome la próxima semana. Os deseo un feliz día, ¡vamos a disfrutarlo a tope! ¡Sed felices!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram o en Youtube.