El temporal se recrudece en Bizkaia con aviso amarillo por nieve

El temporal se recrudece en Bizkaia. La ola de frío que ha llegado a Euskadi en pleno mes de noviembre ha desplomado los termómetros y ha traido lluvia abundante, viento y nieve. El mal tiempo comenzó a sentirse el miércoles con una bajada considerable de las temperaturas y precipitaciones, y se intensificó ayer. Euskalmet activó la alerta amarilla por precipitaciones persistentes y nieve, y el aviso se mantendrá a lo largo del día de hoy, momento en el que el mal tiempo llegará a su punto álgido.

El primer temporal del otoño llega en pleno noviembre y ha obligado a los vizcaínos a hacer el cambio de armario y a sacar el plumas y el paraguas. La 'culpable' de esta situación meteorológica es una masa de aire del Ártico extremadamente frío, acompañada de un flujo húmedo del norte, que ha provocado que el viento gire a noroeste, lo que ha hecho que el tiempo empeore de forma notable. El punto álgido del episodio, según indica la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, comenzó ayer a última hora y se extenderá hasta la mañana de hoy, momento en el que se podrían acumular más de 10 o 20 centímetros de nieve en puntos de montaña del tercio norte peninsular.

«Una de las consecuencias del cambio climático en Euskadi y en Bizkaia es que los eventos relacionados con el frío, como las nevadas y las bajas temperaturas, han ido disminuyendo a lo largo del siglo XXI. En este caso estaríamos hablando de un evento temprano de nieve. La última vez que nevó en noviembre fue en 2021. La tendencia es que haya pocos episodios o ninguno a medida que avance el siglo», explica Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Ayer, Bilbao no superó los diez grados de máxima y hoy la situación será parecida. La mínima se situará en los 5 grados. En cuanto a la cota de nieve, ayer jueves se situó en torno a los mil metros, dependiendo de los puntos del territorio, y fue descendiendo hasta situarse en 700 a última hora. «Hoy esa cota podría bajar hacia los 500, y en algunos casos podría ser incluso menor», indica Gaztelumendi.

Planes antinevadas

Además, en Álava han adelantado los planes antinevadas, algo que no ocurría en otoño desde hace cuatro años. El Gobierno vasco ha activado el Plan de Vialidad Invernal en 'Fase de Seguimiento e Información', lo que significa que tiene preparadas 215 máquinas quitanieves, 7 grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para actuar en caso de que sea necesario. Será a partir de mañana cuando la situación meteorológica mejore. Según AEMET, a partir de la tarde se espera que penetre «una masa de aire atlántica más cálida que iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña».