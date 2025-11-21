El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nieve cubre Vitoria de blanco

Buena parte de Alava ha amanecido teñida de blanco, como no ocurría en otoño hace cuatro años

N. Salazar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:24

Primera nevada de la temporada en Vitoria. La nieve ha caído de forma intermitentemente desde las seis de la mañana en la capital alavesa y ha empezado a cuajar sobre las ocho. Buena parte de Alava ha amanecido teñida de blanco, como no ocurría en otoño hace cuatro años. Ya lo habían avisado las agencias meteorológicas y a nadie le debería haber pillado esta mañana sin la bufanda y el abrigo más gordo a mano, las ruedas de invierno colocadas o los radiadores purgados.

