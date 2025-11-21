Los tres municipios vizcaínos que han registrado temperaturas bajo cero

Silvia Osorio Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

La ola de frío que azota a Bizkaia ha dejado una noche heladora en el interior de la provincia. En pleno mes de noviembre, cuando todavía queda un mes para el invierno, un chorro polar ha provocado un desplome de las temperaturas poco habitual en estas fechas: ha llovido de forma intermitente, con fuertes aguaceros y granizadas, y han caído los primeros copos, ya que la cota de nieve se ha situado en torno a los 500 metros.

En la noche de este jueves al viernes, un total de tres municipios han registrado mínimas bajo cero. Según los datos publicados por Euskalmet, Berriz, Carranza y Orduña han arrojado las temperaturas más bajas, En concreto, en la primera localidad, la estación meteorológica de Oiz ha llegado a -1,6 grados a las 00.40 horas. Berriz es el municipio vizcaíno donde más se ha notado esta rasca invernal.

Carranza no se ha quedado corta. La Agencia Vasca de Meteorología indica que en la estación de Cerroja se han registrado a las 02.00 horas 1-3 grados. Por su parte, Orduña, se ha quedado en -0,3.

Este viernes el temporal llegará a su punto álgido. El aviso amarilllo por nieve y precipitaciones intensas permanecerá activo hasta las 23.39 horas de este viernes. Sin embargo, se espera que a lo largo de la jornada los termómetros se vayan recuperando y las lluvias vayan remitiendo. El organismo vasco pronostica que «las precipitaciones serán copiosas en la mitad norte y llegarán de forma más débil al sur, pero a partir de la tarde comenzarán a menguar». La cota de nieve se mantendrá baja: en torno a los 500 m, aunque podría nevar ocasionalmente en niveles más bajos. A partir de la tarde la cota irá subiendo. Las temperaturas serán frías, máximas por debajo de los 10 grados en general y heladas en zonas del interior. El viento perderá fuerza al final del día. El sábado, el tiempo mejorará.