Sigue en directo la jornada de huelga en apoyo a Palestina en el transporte público de Bizkaia
El Gobierno vasco ha fijado unos servicios mínimos del 30%
Miércoles, 15 de octubre 2025, 05:57
06:04
Metro cada 15 minutos
Aunque la huelga afectará a toda la red de transporte público, el servicio que generará mayores afecciones a los desplazamientos de miles de viajeros durante la jornada será el metro. Desde el suburbano indican que ese «30% de los servicios habituales en un día laborable se podrán ver reforzados en función de la disponibilidad del personal». Esto quiere decir que habrá servicios aproximadamente cada 15 minutos durante las horas punta de la mañana, la del mediodía y la de la tarde, y cada 30 en las valle. Se pueden consultar los horarios aquí .
📢 Bihar gutxieneko zerbitzuak bermatuta.— metro bilbao (@metrobilbaoeus) October 14, 2025
🕒 Ordutegiak kontsultatu ➡️ https://t.co/vrvtISxzVb
ℹ️ Informazio gehiago 👉 https://t.co/xbvxlilxiw
--
📢 Mañana servicios mínimos garantizados.
🕒 Consulta los trenes ➡️ https://t.co/eVp03oOMMm
ℹ️ Más información 👉… pic.twitter.com/SMRNUJMRbv
07:00
En la estación de Santutxu los viajeros también han tenido en cuenta la frecuencia de los trenes y han acudido con tiempo. Foto: Jordi Alemany.
06:58
Minutos antes de las siete de la mañana las estaciones de metro ya cuenta con una elevada afluencia de usuarios. Informa Alain Mateos.
06:48
Manifestaciones
Habrá manifestaciones en las tres capitales vascas a las 12.30 horas (Plaza Sagrado Corazón en Bilbao, Boulevard en San Sebastián y Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria). En el caso de la capital vizcaína están previstas cuatro columnas que partirán desde la sede de Eitb, Deusto, Uribarri y Casco Viejo hasta confluir en el punto de salida de la marcha en Sagrado Corazón.
06:44
Sindicatos vascos
Los sindicatos vascos han optado por mantener los paros que se habían anunciado pese a la firma este martes en Egipto del plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza. A pesar de que la protesta fue convocada antes del anuncio de la cumbre, las centrales consideran que «sigue habiendo razones para movilizarse» y que «todavía queda mucho por hacer». Así, todas las organizaciones saldrán este miércoles para denunciar el «genocidio» cometido por Israel contra el pueblo palestino.
06:39
Uno de los primeros trenes que salen desde la Margen Derecha hacia Bilbao va prácticamente a rebosar. Es una imagen muy poco común en el suburbano a estas horas. Lo mismo sucede en las unidades que llegan a Bilbao desde la Margen Izquierda Por otro lado, desde primera hora de la mañana ya había más vehículos de lo habitual circulando por las carreteras vizcaínas como consecuencia del paro en los transportes públicos. Informa Alain Mateos.
06:34
Servicios sanitarios
En lo que respecta a los servicios sanitarios, las Urgencias y los PAC mantendrán su funcionamiento habitual mientras que la centralita de emergencias de SOS Deiak debe garantizar al menos que estarán en sus puestos el 50% de los profesionales de cada turno. En los centros de salud, las consultas externas y la atención a pacientes hospitalizados se ofrecerá una cobertura equivalente a la de una jornada festiva. En las residencias en cambio deberán acudir la mitad de los profesionales y un 20% del equipo de limpieza, y se garantizará el transporte a quienes no tengan otra opción para desplazarse hasta los centros de día.
06:29
Los más madrugadores han sido previsores y han acudido con tiempo a las estaciones. A primera hora había mucha más gente de lo habitual a la espera del tren en la estación de metro de Astrabudua. A diferencia de una jornada normal, se han suprimido dos trenes en la franja de 6.00 a 7.00 horas. Informa Alain Mateos.
06:24
Escuelas sin servicio de comedor
Otro de los sectores en el que más podría dejarse notar la protesta es el de la educación. A diferencia del resto de áreas, profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada y solo se garantiza la presencia de un educador por etapa, cupo que se incrementará en una persona por cada cien alumnos. Lo que seguro que no habrá en la red pública es servicio de comedor ya que está considerado un servicio «no esencial» y por tanto no aparece en los servicios mínimos decretados.
06:19
Trenes y autobuses
Con los autobuses y trenes sucederá lo mismo a lo largo de este miércoles de huelga. En Bizkaibus se verán afectadas la práctica totalidad de las líneas aunque se intentará dar prioridad a las que conectan con los centros sanitarios. En Euskotren sus servicios de tren y de tranvía también funcionarán al menos una de cada tres unidades, igual que en las Cercanías de Renfe, en Bilbobus y en el resto de autobuses municipales, conforme al decreto de servicios mínimos publicado el lunes por el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco.
⚠️ Adi! Gutxieneko zerbitzuak emango dira asteazken honetan, urriak 15.— 𝗕𝗶𝗹𝗯𝗼𝗯𝘂𝘀 🅱🚌 (@bilbobus_bilbao) October 14, 2025
⌚ 24 orduko lanuztea. Ikusi informazio guztia hemen:
➡️ https://t.co/WaAVLKK6DK#ZurekinMugitzenGara
—
⚠️ ¡Atención! Se ofrecerán servicios mínimos este miércoles, 15 de octubre.
⌚ Paro de 24 horas.… pic.twitter.com/M1EWEbRgbE
06:00
Transporte público
Los autobuses, trenes, tranvías y funiculares mantendrán un servicio equivalente al 30%. Metro Bilbao, Euskotren y Bizkaibus han anunciado que aplicarán la restricción a sus circulaciones durante toda la jornada.
05:49
Buenos días,
Bizkaia afronta una jornada de paros con el fin de expresar su solidaridad con el pueblo palestino. A lo largo del día les iremos informando sobre cómo afectará la huelga al transporte público, a los servicios sanitarios y al sistema educativo.
