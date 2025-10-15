El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabecera de la manifestación camino del Ayuntamiento. Mireya López

Una marea humana desborda las calles de Bilbao en apoyo a Palestina

Los sindicatos destacan el «gran seguimiento» de la huelga en empresas, servicios públicos y Educación

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:15

Las calles de Bilbao han presenciado este miércoles una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Decenas de miles de personas (la Policía ... municipal aún no ha dado cifras de asistencia) han abarrotado la capital vizcaína en una protesta masiva para denunciar el «genocidio» en Gaza, pedir el «boicot» a Israel y y exigir el fin «en su totalidad» del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo.

