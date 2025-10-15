Una marea humana desborda las calles de Bilbao en apoyo a Palestina

Las calles de Bilbao han presenciado este miércoles una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Decenas de miles de personas (la Policía ... municipal aún no ha dado cifras de asistencia) han abarrotado la capital vizcaína en una protesta masiva para denunciar el «genocidio» en Gaza, pedir el «boicot» a Israel y y exigir el fin «en su totalidad» del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo.

Apenas se han registrado incidentes a lo largo de una intensa mañana de movilizaciones. Entre las 11.00 y las 14.00 horas han tenido lugar paros parciales en diversos sectores económicos. Los únicos disturbios hasta el momento se han producido en los campus de la UPV/EHU, donde se han quemado contenedores y volcado mobiliario. El equipo rectoral ha condenado los actos vandálicos, al igual que el Consejo de Estudiantes de la institución académica.

Según los sindicatos, el paro ha tenido un «amplio seguimiento» en empresas como CAF, Mercedes, Sidenor Basauri, Arteche o Arcelor Mittal, entre otras. También en los servicios públicos, aunque entidades como Metro Bilbao han asegurado que los servicios se han cubierto en un 70%, mientras que Bizkaibus apenas ha tenido que reforzar alguna línea. Eso sí, el metro ha colapsado a mediodía, tras la multitudinaria manifestación, e incluso se han cerrado temporalmente algunos accesos por riesgo de aglomeración en los andenes.

En Osakidetza, el seguimiento de la huelga ha sido del 5%. Por su parte, el Departamento de Educación ha informado de que más del 40% del persona docente de la red pública ha secundado los paros previstos para toda la jornada. El impacto en el sector educativo se ha dejado notar. Miles de familias han tenido que organizarse sobre la marcha para recoger a sus hijos a mediodía ante la ausencia del servicio de comedor en las escuelas, como ha comprobado EL CORREO en diferentes puntos del territorio.

A la hora en que comenzaban los paros parciales, cientos de personas se han dado cita en los alrededores del puente de San Antón. Era la primera de las cuatro columnas de manifestantes que se han organizado en Bilbao y que han partido desde Casco Viejo, Uribarri, Deusto y Basurto. Como si fueran afluentes de un río, han ido convergiendo a lo largo del recorrido en un admirable ejercicio de coordinación hasta conformar una gran marea humana que ha anegado por completo Gran Vía.

La principal columna, la que ha partido desde Casco Viejo, ha atravesado varios puntos críticos: el hotel que la cadena israelí NYX tiene en El Arenal y los establecimientos de Starbucks en la calle Navarra y en la plaza Moyúa. La Ertzaintza ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en todos ellos para evitar cualquier incidente. Sólo en la calle Navarra ha habido algún momento de tensión cuando los manifestantes han tratado de acordonar el local con una cinta en la que se podía leer 'Señala al culpable'. La Policía lo ha impedido y algunas personas se han encarado con los agentes, sin que la cosa haya ido a más.

'La Internacional' en árabe

Las distintas columnas, algunas con menores de edad al frente de las pancartas, se han juntado en Sagrado Corazón: sindicatos estudiantiles vinculados a la izquierda abertzale (GKS y sus organizaciones satélite han convocado sus propias protestas), plataformas propalestinas, trabajadores de diferentes sectores, familias y alumnos se han dado cita en el cruce de Gran Vía con Sabino Arana. La multitud abarrotaba la calzada y las aceras. La cuestión palestina tiene gran capacidad de movilización en la sociedad vasca.

Desde ese punto, la manifestación ha puesto rumbo en dirección contraria hacia el Ayuntamiento. El protagonismo lo ha asumido la comunidad palestina en Bilbao, que ha desplegado una gran bandera para encabezar la marcha. La enorme columna, esta vez unitaria, ha avanzado protestando a su paso contra las empresas que considera «cómplices» de Israel. Así ha sucedido, por ejemplo, con la tienda de Zara de Gran Vía, cuyo escaparate ha terminado lleno de pintadas.

La marcha ha terminado en el puente del Ayuntamiento, donde representantes de la comunidad palestina en Euskadi han leído un comunicado en el que han agradecido la solidaridad de la sociedad vasca. «Gracias. No estamos solos, ustedes están con nosotros en la misma lucha», ha proclamado Fouad Baker, activista palestino que lleva ocho meses en Euskadi. «¡Desde las montañas del País Vasco hasta el cielo de Gaza, decimos al mundo que la libertad no se puede vencer y que la justicia triunfa!», ha lanzado.

A continuación ha intervenido Haizea Arbide, portavoz de Steilas, que ha leído un manifiesto conjunto con el resto de sindicatos para denunciar «la ocupación, el genocidio y el apartheid» del pueblo palestino. El texto también exige «el fin en su totalidad del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel». El acto ha finalizado con los presentes entonando 'La Internacional' en árabe.