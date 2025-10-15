Más del 40% de los profesores de centros públicos y el 5% de sanitarios secundan la huelga de este miércoles

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha ofrecido datos de seguimiento de los paros hasta las 13.30 horas. Más del 40% de los ... profesores de los centros públicos han secundado la huelga de este miércoles. Esa cifra se rebaja al 32% en el caso de las trabajadores de cocina y al 12% en el de la limpieza. En cuanto al resto del personal educativo, el 45% ha secundado la jornada de protesta.

El volumen de apoyo a esta hora es similar al que se registró durante las últimas jornada de huelga convocada por los sindicatos de Educación en el mes de marzo. Entonces, un 44% de los docentes salieron a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

A diferencia del resto de sectores con paros parciales, los trabajadores de universidades, haurreskolak, ikastolas y colegios públicos, concertados y privados de Euskadi están llamados a parar durante toda la jornada de hoy. El decreto de servicios mínimos obliga a que en el centro haya necesariamente una persona del equipo directivo y un profesor por cada etapa. Este último contingente debe elevarse en una personas más por cada cien alumnos que tenga el centro. En el caso de los responsables de las aulas y centros de educación especial debe trabajar el 50% del profesorado. El servicio de comedor, por su parte, ha quedado suspendido al no estar considerado un servicio esencial.

Escaso seguimiento en Osakidetza

Por el contrario, tan sólo un 5% del personal de Osakidetza ha respaldado la huelga. El seguimiento en el sector sanitario entre las 12.00 y las 14.00 horas, franja en la que los profesionales estaban llamados a parar, ha alcanzado el 5,27%, según datos de Osakidetza. El mayor porcentaje de apoyo se ha dado entre el personal administrativo y otros trabajadores excluidos de las categorías de facultativos y enfermería.