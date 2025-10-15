El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del colegio Rontegi, en Barakaldo, esta mañana. Laura González

Más del 40% de los profesores de centros públicos y el 5% de sanitarios secundan la huelga de este miércoles

El Departamento de Educación cifra en un 32% el porcentaje de trabajadores de cocina que no han acudido a su puesto en apoyo a Palestina

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha ofrecido datos de seguimiento de los paros hasta las 13.30 horas. Más del 40% de los ... profesores de los centros públicos han secundado la huelga de este miércoles. Esa cifra se rebaja al 32% en el caso de las trabajadores de cocina y al 12% en el de la limpieza. En cuanto al resto del personal educativo, el 45% ha secundado la jornada de protesta.

