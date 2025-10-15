Metros llenos, más gente en los andenes... así afecta la huelga a favor de Palestina al transporte vizcaíno El suburbano ha sido el más afectado por el paro, mientras en que trenes y autobuses se ha vivido una relativa normalidad

Iñaki Juez Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:15 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

No hay convocatoria de huelga general que no afecte a los transportes. Y ésta en apoyo a Palestina por la guerra de Gaza no ha sido una excepción en Bizkaia. Desde primera hora de la mañana, los usuarios de metro, autobuses y trenes se han enfrentado al 30% de los servicios mínimos tras el paro convocado por los sindicatos para toda la jornada de este miércoles. Todo ello se ha traducido en la presencia de más aglomeraciones de viajeros de lo normal en los andenes y lugares de espera, aunque los diferentes servicios han ido recuperando con el paso de las horas una relativa normalidad.

Metro

El metro ha sido el transporte público más afectado por la jornada de huelga. Desde la compañía, se aseguraba que se estaba ofreciendo el 70% del servicio, lo que se traducía en una menor afluencia de trenes que en un día normal. ¿Cómo se notaba eso en la práctica? Con vagones llenos tanto a primera hora de la mañana como al mediodía, algo que provocaba el enfado generalizado de los usuarios tras pasar más de diez minutos de espera para ser «imposible entrar» en ellos. «Hemos preguntado si nos devolvían el importe del billete porque no hemos usado el servicio. Nos han dicho que no», se quejaba una usuaria.

Se da la circunstancia de que muchos de los viajeros que atestaban los convoyes se dirigían a Bilbao con sus banderas palestinas para participar en la manifestación que iba a recorrer toda la ciudad a partir de las 12.30 horas. Al no poder coger los metros, se produjeron bastante aglomeraciones de pasajeros en los andenes, sobre todo en las estaciones entre Barakaldo y Bilbao.

Y la situación se ha vuelto a repetir tras la celebración de la marcha en la capital vizcaína. Incluso muchas personas no han podido entrar en algunas estaciones como consecuencia de la gran afluencia de gente. Es lo que ha sucedido en la de Moyua en la que el personal no dejaba a los usuarios acceder a sus instalaciones.

Por fortuna, en otros momentos del día, la afluencia de viajeros en el metro ha sido casi normal tras ir reduciéndose los tiempos de espera en dirección a Kabiezes y Plentzia respecto a la menor frecuencia de unidades de primera hora de la mañana.

Tren

En Euskotren, también se ha notado una mayor presencia de usuarios en los andenes que en días normales. «Se nota que hay más gente. Si sirve para algo esto, bienvenido sea», decía una vecina. En todo caso, el servicio ha funcionado con relativa normalidad por la mañana. Incluso había viajeros que desconocían que se habían establecido servicios mínimos. «He cogido el tren como es habitual», comentaba uno de ellos.

Desde Renfe, señalaban a este diario que la huelga no está poniendo en problemas al servicio. Al menos, en la línea que va de Santurtzi a Bilbao, que lleva más de dos semanas afectada por un incendio en la catenaria de Portugalete. Por las mañanas hay más frecuencias y por la tarde hay algo menos, pero en principio no afecta la huelga, funcionamos con normalidad», afirmaban desde la estación de la localidad de la Margen Izquierda.

Parece que la sensación de normalidad era también compartida por los usuarios de este medio de transporte. «He bajado antes por si acaso, para cogerlo con tiempo y no llegar tarde al trabajo en Bilbao», afirmaba una viajera en previsión de los problemas que podría tener con motivo de las movilizaciones. «He cogido el tren de siempre, igual es porque ha coincidido con esos servicios mínimos», contaba otro.

En la línea C-3 (Orduña-Bilbao) tampoco notaron el impacto de la huelga en la frecuencia de trenes. Aunque algunas usuarias «asiduas» se quejaban de «tener retrasos todos los días, nos han quitado frecuencias en horas punta, vamos como sardinas en lata...».

Autobús

En Bizkaibus, por contra, el seguimiento del paro por parte de los conductores ha sido muy limitado, según informaba el Departamento de Transportes de la Diputación. Incluso en la zona de Las Encartaciones el transporte por carretera ha funcionado con normalidad, al igual que los autobuses que iban en dirección Bilbao y la UPV/EHU, pese a la implantación de servicios mínimos. Eso sí, se produjeron colas a primera hora de la mañana en líneas muy específicas como la que iba al aeropuerto.

En Bilbobus, normalidad casi absoluta. Se ha funcionado prácticamente al cien por cien a primera hora de la mañana, según han confirmado a este diario fuentes municipales. Tan sólo uno de los 128 servicios previstos se ha visto afectado por el paro.

Temas

Gaza

Bilbao