Cruzan y queman contenedores en la UPV/EHU de Leioa

La jornada de hulega convocada para este miércoles en apoyo a Palestina se ha dejado sentir en la UPV/EHU. Y no solo porque los ... edificios y las aulas estén vacías debido al parón académico previsto para esta jornada, sino porque el campus ha sido objeto esta mañana de actos vandálicos.

Sobre las ocho de la mañana personas, por ahora, sin identificar han cruzado varios contenedores en el interior del recinto de la universidad en Leioa e incluso han prendido fuego a uno de ellos. A la zona se han desplazado bomberos y varias patrullas de la Ertzaintza. La situación, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad, ha quedado controlada.

Ampliar Contenedores cruzados en la UPV/EHU de Leioa. EFE

Hace apenas dos semanas representantes de la comunidad de la Universidad del País Vasco (EHU) se concentraron en los campus de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para rechazar el «insoportable sufrimiento» infligido al pueblo palestino y denunciar «enérgicamente, el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania». En esta ocasión, LAB, Steilas y ELA han convocado 24 horas de huelga en el sistema educativo, mientras que otras centrales, como CC OO y UGT, paros de tres horas, por lo que muchos centros prevén un día sin clases. En cualquiera de los dos casos, la convocatoria repercutirá en la inmensa mayoría de los centros educativos. Especialmente, en la UPV/EHU. Los docentes deciden a título individual si van o no a la huelga, pero el Consejo de Estudiantes se sumó ayer al paro a favor del pueblo palestino.