El PP pide instalar contenedores ignífugos en Amezola ante la oleada de incendios

El Partido Popular propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bilbao, que se celebra el 27 de noviembre, hacer una prueba piloto para colocar ... contenedores ignífugos en la zona de Amezola, donde desde 2023 se han quemado 119 depósitos. La oleada de incendios que padecen los vecinos de la zona ha llevado al PP a plantear al equipo de gobierno (PNV-PSE) la posibilidad de cambiar los contenedores tradicionales por estos nuevos para «evitar daños mayores en personas y bienes». La propuesta «evitaría que la propia comunidad no fuera quien tuviera que hacer frente a los gastos» derivados de las quemas, aseguran desde el grupo político.

A lo largo de 2023, el Consistorio contabilizó siete contenedores quemados en distintos puntos del barrio. Actos vandálicos que han ido a más. «Las afecciones van desde los de cartón hasta envases, resto, orgánica, aceite y vidrio», asegura el responsable municipal en una respuesta al pleno enviada al PP. En 2024 se registraron cerca de 30 incidentes, que provocaron el destrozo de 54 depósitos de basura, cifra que ya se ha superado este año. Hasta el mes de octubre, fecha en la que se emite la respuesta, el Ayuntamiento ha contabilizado 28 incidentes y 58 contenedores afectados. Las llamas han llegado a devorar islas completas. También han arrasado vehículos y provocado daños en escaparates de comercios y fachadas de edificios.

El hartazgo por los continuos incendios provocados –casi seis al mes– ha llevado a los vecinos de la zona a movilizarse y organizar desde hace unas semanas patrullas ciudadanas nocturnas para evitar que se produzcan nuevos siniestros.