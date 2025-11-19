El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PP pide instalar contenedores ignífugos en Amezola ante la oleada de incendios

Desde 2023 han ardido un total de 119 depósitos de basura en el barrio bilbaíno, según datos del Ayuntamiento

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:13

El Partido Popular propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bilbao, que se celebra el 27 de noviembre, hacer una prueba piloto para colocar ... contenedores ignífugos en la zona de Amezola, donde desde 2023 se han quemado 119 depósitos. La oleada de incendios que padecen los vecinos de la zona ha llevado al PP a plantear al equipo de gobierno (PNV-PSE) la posibilidad de cambiar los contenedores tradicionales por estos nuevos para «evitar daños mayores en personas y bienes». La propuesta «evitaría que la propia comunidad no fuera quien tuviera que hacer frente a los gastos» derivados de las quemas, aseguran desde el grupo político.

