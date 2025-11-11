Bilbao cifra en 119 los contenedores quemados en Amezola desde 2023

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto negro sobre blanco a la oleada de incendios que trae de cabeza a los vecinos de Amezola. Desde enero ... de 2023 son 119 los contenedores que han sido calcinados por las llamas en este barrio bilbaíno. Así queda recogido en una respuesta al pleno municipal emitida por el concejal de Obras Públicas y Servicios,Kepa Odriozola, a la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals.

A lo largo de 2023 el Consistorio contabilizó hasta siete contenedores quemados en distintos puntos del barrio. Actos vandálicos que, lejos de disminuir, han ido a más. «Las afecciones van desde los de cartón hasta envases, resto, orgánica, aceite y vidrio», asegura el responsable municipal en el informe. En 2024 se registraron cerca de 30 incidentes, que provocaron el destrozo de 54 depósitos de basura, cifra que ya se ha superado este año. Hasta el mes de octubre, fecha en la que se emite la respuesta, el Ayuntamiento ha contabilizado 28 incidentes y 58 contenedores afectados. Las llamas han llegado a devorar islas completas. También han arrasado vehículos y provocado daños en escaparates de comercios y fachadas de edificios.

El hartazgo por los continuos incendios provocados –casi seis al mes– ha llevado a los vecinos de la zona a movilizarse y organizar desde hace unas semanas patrullas ciudadanas nocturnas para evitar que se produzcan nuevos siniestros. Las pesquisas policiales permitieron en mayo detener a un hombre relacionado con los incendios y se está investigando a otro por su posible relación con estos hechos. Pero pese a ello, las quemas no han cesado.

El último suceso tuvo lugar en la calle Labayru, una de las vías más castigadas por los fuegos. La madrugada del sábado 11 de octubre un incendio arrasó cinco contenedores y provocó daños en otros cinco vehículos aparcados en la vía pública. Según la información aportada por el Gobierno municipal, la calle General Salazar, paralela a Labayru, se ha convertido en el blanco habitual de los siniestros. En el número 1 de esa misma vía, junto a la plaza Amezola, se han registrado una quincena de incidentes en los últimos dos años. Aunque no es el único punto. En el número 14 de la misma calle se contabilizan cuatro siniestros –tres este mismo año–, en el número 10 otros cinco, con la quema de una decena de cubos, y en el 18 dos. En Labayru el número también es elevado. En el portal 15 se han registrado seis incendios desde el pasado año, que se han saldado con 13 contenedores hechos cenizas. También en el 27 se contabilizan hasta cuatro incendios diferentes en apenas un año.

Pago de daños en viviendas

La información emitida por el área municipal asegura no disponer de «información sobre otras afecciones». Sin embargo, el Ayuntamiento informó a los propietarios de los pisos dañados por los fuegos en la vía pública que deberán ser ellos quienes se hagan cargo de los daños ocasionados en sus inmuebles. Tal y como avanzó EL CORREO el sábado, el Consistorio ha comunicado a una de las comunidades de la calle Doctores Carmelo Gil que tendrá que deberán ser los vecinos quienes costeen el arreglo de un balcón y una tubería afectados por un incendio provocado, algo que ha provocado la «indignación» y «desconcierto» de los residentes.