El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los incendios también han provocado daños en fachadas y vehículos del barrio. Jordi Alemany

Bilbao cifra en 119 los contenedores quemados en Amezola desde 2023

En lo que va de año se han producido una treintena de incendios, llegando a devorar más de cincuenta depósitos de basura en el barrio bilbaíno

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto negro sobre blanco a la oleada de incendios que trae de cabeza a los vecinos de Amezola. Desde enero ... de 2023 son 119 los contenedores que han sido calcinados por las llamas en este barrio bilbaíno. Así queda recogido en una respuesta al pleno municipal emitida por el concejal de Obras Públicas y Servicios,Kepa Odriozola, a la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao cifra en 119 los contenedores quemados en Amezola desde 2023

Bilbao cifra en 119 los contenedores quemados en Amezola desde 2023