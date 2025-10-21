Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
En el último año se han registrado más de una veintena de incendios intencionados en contenedores
Martes, 21 de octubre 2025, 11:08
Los vecinos de Amezola han organizado patrullas nocturnas para evitar que se produzcan nuevas quemas de contenedores en el barrio y sus alrededores. En el ... último año, la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza han contabilizado hasta veinte incendios intencionados en la zona que han llevado a la detención de una persona relacionada con ellos y se está investigando a otra.
«Una de las cámaras de un comercio grabó a tres individuos encapuchados quemando los contenedores», denuncia una vecina. Los fuegos, que se generan con gasolina en el depósito de papel y desde ahí e extiende al resto, han provocado daños en vehículos, comercios y viviendas. Los vecinos aseguran estar «desesperados» y denuncian que el Ayuntamiento «no nos da ninguna solución».
Ante esta oleada de incidentes, los residentes convocaron la pasada semana una concentración para mostrar su hartazgo y ahora han decidido ir un paso más allá con la creación de patrullas nocturnas. La idea, según cuenta una de las organizadoras «es vigilar y si vemos algo raro retener a la persona hasta que llegue la Policía».
Los turnos se organizan durante toda la semana, aunque la mayor parte de las quemas se produce de madrugada y durante los fines de semana y vísperas de festivo. «No es sólo por los contenedores, en los últimos años el barrio ha ido a peor y nos sentimos inseguros», apunta. Mientras un grupo de vecinos recorre las calles del barrio, «hay otros que vigilan durante las noches desde las ventanas».
