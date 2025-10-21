El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Contenedores quemados en la calle Labayru, Bilbao. E. C.

Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo

En el último año se han registrado más de una veintena de incendios intencionados en contenedores

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 21 de octubre 2025, 11:08

Los vecinos de Amezola han organizado patrullas nocturnas para evitar que se produzcan nuevas quemas de contenedores en el barrio y sus alrededores. En el ... último año, la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza han contabilizado hasta veinte incendios intencionados en la zona que han llevado a la detención de una persona relacionada con ellos y se está investigando a otra.

