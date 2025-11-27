El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de uno de los actos de las fiestas patronales de este año. E. C.

Portugalete pagó 12.600 euros de más por contratar de urgencia dos escenarios en fiestas

El Ayuntamiento ha aprobado este jueves en el pleno los fondos para hacer frente al sobrecoste que causó el incidente

Laura González

Laura González

Portugalete

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:29

Días antes de que Bilbao tuviera que retrasar el inicio del programa de conciertos de la pasada Aste Nagusia, por no disponer a tiempo del escenario de Abandoibarra, la misma empresa encargada de estos trabajos dejó sin montar otros dos elementos similares en Portugalete, inmerso entonces en los festejos patronales de la villa. El Consistorio jarrillero no tuvo que cancelar ningún evento y pudieron solventar el incidente, contratando de urgencia dos escenarios que llegaron desde fuera de Bizkaia. Según se ha sabidoo este jueves, «la operación para resolver el contrato con el proveedor inicial por incumplimiento» ha supuesto un sobrecoste de 12.600 euros para las arcas municipales. Esto ha quedado de manifiesto con la aprobación en el pleno de una modificación de crédito, de casi 76.000 euros, en la que figuraba esta partida, según ha explicado Gorka Kerejazu, portavoz del PNV. La concejala de Cultura, Estibaliz Freije, ha confirmado que el departamento de compras y contratación está con el expediente correspondiente para solicitar los daños y perjuicios oportunos.

Los jeltzales afearon las 84 modificaciones de crédito que el PSE, como equipo de gobierno, ha impulsado este ejercicio debido a la falta de Presupuestos, y tanto esta formación como EH Bildu preguntaron a los socialistas por las Cuentas de 2026, cuya aprobación se había prometido para finales de este año. La alcaldesa, Marijose Blanco, ha remarcado que se está «armando el expediente», y que cuando esté completo se pondrá en marcha el proceso.

Nuevo canal de WhatApp

Gracias a una moción conjunta, durante la sesión se ha aprobado la puesta en marcha en el primer semestre de 2026 de un canal oficial de información municipal a través de la aplicación de telefonía WhatsApp. Al salón de plenos han acudido varios trabajadores del Ayuntamiento que reclamaron resolver todos los procesos de estabilización.

