Infografía de la playa urbana que se prevé habilitar en Santurtzi de cara al próximo verano. A. S.

Podemos plantea dudas sobre la calidad del agua de la futura playa urbana de Santurtzi

Tras conocer el informe de URA sobre la «contaminación crónica por lindane» en la ría, la formación solicita al equipo de gobierno informes sobre su estado para garantizar un baño seguro

Diana Martínez

Santurtzi

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:11

Tras conocerse el informe de URA sobre la calidad del agua en Bizkaia, en el que refleja la «contaminación crónica por lindane, con concentraciones superiores a las toleradas por la normativa» en zonas de la ría como Rontegi, Lamiako y entre Portugalete y Santurtzi, el grupo de Elkarrekin Podemos del municipio marinero ha planteado dudas sobre el estado del agua en la futura playa urbana, el proyecto estrella del PNV en esta legislatura.

La formación pregunta así al equipo de gobierno si cuenta con informes del estado del agua en la zona donde se habilitará la instalación, y si no es así, pide saber qué pasos se van a dar para conocer la calidad del agua. «La playa urbana debe ser un lugar seguro y con una calidad de agua apta para el baño, y creemos fundamental que existan informes que lo corroboren», subraya su portavoz, Ainhoa Lopera.

Desde Alcaldía señalan que «para cualquier acción que se lleve a cabo en la zona se piden los permisos necesarios; si no, no se realizarían». Además, explican que con el fin de «tocar la mar» se desarrollarán dos proyectos. Por un lado, la reforma del paseo Lehendakari Agirre, donde se colocará un espacio de solárium con juegos y duchas, y, por otro lado, una zona concreta donde «se podrá disfrutar de deportes acuáticos y de un baño cerrado, seguro y garantizado».

