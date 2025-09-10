El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos integrantes de Protección Civil vigilan la Ría a la altura de Erandio, con Rontegi al fondo. Mireya López

La Ría suspende en calidad del agua por el lindane que se filtra de vertederos mal sellados

La realización de dragados y el efecto de la depuradora afectan al estado del cauce, que no llega a bueno, según el Gobierno vasco

Eva Molano

Eva Molano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:28

Hace décadas era una gigantesca alcantarilla de color pardo que apestaba a distancia. Ahora los pescadores aficionados pueblan sus riberas en busca de mojarras o ... lubinas y los vecinos se asoman desde parques, paseos y bidegorris. Las actividades deportivas florecen en la lámina de agua, escenario de chapuzones cuando el calor aprieta. Pero la Ría sigue suspendiendo en calidad química y su estado ecológico se queda en moderado. No llega a bueno, según el informe que URA, la Agencia Vasca del Agua, encarga cada año a la Fundación Azti para calibrar la salud de los ecosistemas, detectar agresiones al medio y diseñar medidas correctoras, tal y como impone la Directiva Marco de Agua. Para ello se analizan contaminantes e indicadores como moluscos, el fitoplancton, las macroalgas, los macroinvertebrados y la fauna en varios puntos relevantes.

