El río Barbadun se recupera pero el Oka interior sigue en malas condiciones

Los avances en el saneamiento a lo largo de los últimos años han propiciado la mejora de las aguas de transición -así se llama a ... las zonas cercanas a la desembocadura de los ríos-, aumentando el oxígeno y reduciendo los nutrientes nocivos. Aun así, ninguna de las rías de Bizkaia presenta un estado excelente o alcanza su máximo potencial.

Barbadun Notable estado químico y ecológico

Tanto el estado ecológico como el estado químico son buenos los seis últimos años. La eliminación de los vertidos de Petronor por el desvío del colector y la puesta en marcha de la depuradora de Muskiz a finales de los noventa provocan que año tras año haya una mejoría gradual de la calidad en el estuario. En todos estos años han sido identificadas 24 familias de peces y 12 de crustáceos. Las especies bailloni, chopa, lenguado senegalés y erla aparecen en 2024.

Butrón Menos riqueza y suspenso en macroinvertebrados

Estado «peor que bueno». Hasta 2011 las aguas residuales se vertían dentro de la bahía de Plentzia. A partir de entonces la evacuación se realiza a través de un emisario. El agua alcanza el buen estado químico, pero no el buen estado ecológico. Éste es «moderado» debido a que la estación intermedia y la exterior «suspenden» en macroinvertebrados. Y eso que «los nutrientes cumplen las normas, el estado fisicoquímico es muy bueno «y no se conocen actuaciones humanas que puedan explicarlo». Se aprecia una tendencia positiva de la riqueza de fauna en el tramo interior y negativa en el resto. «Además, la disminución progresiva de efectivos es generalizada». Se han identificado 26 especies de peces y 10 de crustáceos. El cangrejo japonés invasor campa a sus anchas desde 2011.

Oka A la espera de que el tramo interior se recupere

El Oka es uno de los lugares donde el saneamiento se ha mantenido «claramente deficiente hasta finales de 2021». Desde julio de ese año la depuradora de Gernika se conectó a la EDAR de Lamiaran, por lo que en los próximos años se verá «una mejora en las condiciones generales y se espera en un futuro cercano a un buen estado ecológico». La masa exterior ya está en buen estado. Ha mejorado mucho.

Lea Las praderas marinas alcanzan más extensión

En buen estado químico y ecológico. De hecho, las praderas de fanerógamas marinas, como Zostera noltei, alcanzaron en 2023 la mayor extensión de la serie. Especies como el chaparrudo, el cangrejo cuadrado, o el cangrejo verde se encuentran habitualmente, aunque hay también cangrejos invasores.

Artibai Calidad química y ecológica tras eliminar vertidos

Buen estado químico y ecológico, aunque la estación interior también suspende en macroinvertebrados. La recuperación se achaca a que se han llevado a cabo acciones correctoras de los vertidos de las conserveras, entre otras mejoras.