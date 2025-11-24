La pista de Lasesarre recupera la luz tras el incendio Tras analizar los desperfectos, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa para reparar la iluminación y sacará a licitación un proyecto para mejorar la seguridad en la zona con puertas antivandálicas

El polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo, ha recuperado este lunes la normalidad tras el incendio sufrido el pasado miércoles que causó daños en parte de la cubierta y en una puerta de acceso. Todo indica que las llamas se originaron en uno de los colchones que varias personas 'sintecho' habían colocado en el exterior del recinto, donde se refugiaban de las bajas temperaturas.

El incidente obligó a desalojar a todos los trabajadores y usuarios que se encontraban en ese momento en la instalación, unas 300 personas, sobre las 19.30 horas. Pese a que la piscina y otras zonas del polideportivo recobraron la normalidad al día siguiente del siniestro, parte del cableado de la cancha se vio afectado por las llamas. Esta circunstancia obligó a varios clubes del municipio, como el Zuazo, el Barakaldo de balonmano y el Ausarta, a buscarse otro pabellón en el que entrenar y disputar sus compromisos ligueros este pasado fin de semana, optando por Gorostiza y el de Fadura, en Getxo.

Cierre perimetral

El Ayuntamiento contrató a una empresa que, tras un análisis de los desperfectos, inició las labores para reparar la iluminación el sábado, culminando los arreglos el mismo fin de semana. Este lunes se realizaron las comprobaciones oportunas y por la tarde ya se permitió acceder a la pista con normalidad. Al margen de los gastos que ha generado el incendio, que el Ayuntamiento todavía no ha cuantificado, un día después del incidente se anunció un proyecto para realizar un cerramiento perimetral, con puertas antivandálicas, con un presupuesto de 110.000 euros, que «saldrá pronto a licitación».

