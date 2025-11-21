El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estado en el que ha quedado la cubierta y una de las puertas de acceso, en la zona trasera. L. G.

«Lo ocurrido en Lasesarre se veía venir»

Vecinos y trabajadores del polideportivo piden más control sobre los 'sintecho' que rondan el recinto tras el incendio que dañó un acceso y la cubierta

Laura González

Laura González

Barakaldo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:45

Un «punto negro». Eso es, según los vecinos, en lo que se ha convertido el entorno del polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo. El motivo es ... la presencia de «varias personas conflictivas 'sin hogar'» que pernoctan en el exterior, y a los que varias fuentes atribuyen diversos altercados. Entre ellos, el incendio ocurrido en la tarde del miércoles en la parte trasera, que obligó a desalojar a unas 300 personas del recinto, afectando a la cubierta y a una de sus puertas. En ese punto ayer había varios colchones, ropa y enseres, casi todo calcinado.

