«Lo ocurrido en Lasesarre se veía venir»

Un «punto negro». Eso es, según los vecinos, en lo que se ha convertido el entorno del polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo. El motivo es ... la presencia de «varias personas conflictivas 'sin hogar'» que pernoctan en el exterior, y a los que varias fuentes atribuyen diversos altercados. Entre ellos, el incendio ocurrido en la tarde del miércoles en la parte trasera, que obligó a desalojar a unas 300 personas del recinto, afectando a la cubierta y a una de sus puertas. En ese punto ayer había varios colchones, ropa y enseres, casi todo calcinado.

«Hay gente problemática rondando la zona desde hace tiempo y algo gordo se veía venir», apuntó ayer a este periódico Iñaki Fernández, quien reside muy cerca del polideportivo. Sus palabras las corroboraba Fernando Castro. «Hay personas que campan a sus anchas, lo ensucian todo, montan trifulcas, amenazan a viandantes... Es un problema conocido por todos al que no se ha hecho frente», remarcó. Ambos piden, al igual que los trabajadores del centro, que se tomen medidas para «ayudar a quienes viven en la calle», pero sobre todo para atajar la inseguridad que se mantiene «desde hace dos años». «Todo esto pasa desde que quitaron la vigilancia de las instalaciones», aseguró Aurora Villalba, una de las trabajadoras de la limpieza. «Nos han robado, insultado, amenazado con un puñal... Defecan, mean, entran por donde quieren, hacen lo que les da la gana y hemos llegado a ver hasta a un hombre masturbándose mientras muchos críos estaban aquí entrenando».

Ampliar Restos de colchones, enseres y parte de la fachada quemada. L. G.

Debido a esta situación, esta empleada asegura que «algo tenía que pasar». «Creíamos que sería algún conflicto por algún robo, o problemas con los niños, aunque ya hemos visto antes hacer fogatas. Tenían hasta una paila para barbacoas», añade Villalba, a quien el inicio del incendio le pilló iniciando su jornada laboral. «Nos desalojaron a todos, había gente en bañador, en chanclas..., muertos de frío». Tras el incidente, espera «que ubiquen a estas personas en algún lugar», y que el Ayuntamiento «tome medidas».

Puertas antivandálicas

Fuentes municipales apuntaron que la causa del incendio parece estar en la quema de un colchón, y que ya el pasado mes de agosto la Policía llevó a cabo el desalojo de un asentamiento. Según ha podido saber este periódico, las personas a las que se vincula con lo sucedido el miércoles cuentan con antecedentes. El polideportivo se reabrió ayer a las 15.00 horas, pero no así la cancha. El fuego «ha dañado parte del cableado de la iluminación» de la pista, donde entrenan y juegan varios clubes, por lo que «estará cerrada al menos esta semana». Los trabajos de reparación se iniciarán el sábado.

Además, el Consistorio anunció que existe un proyecto para realizar un cerramiento perimetral, con puertas antivandálicas, con un presupuesto de 110.000 euros, que «saldrá pronto a licitación». En la parte baja de este recinto está precisamente el albergue para acoger a personas sin hogar, que no ha sufrido desperfectos.