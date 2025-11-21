«Lo ocurrido en Lasesarre se veía venir»
Vecinos y trabajadores del polideportivo piden más control sobre los 'sintecho' que rondan el recinto tras el incendio que dañó un acceso y la cubierta
Barakaldo
Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:45
Un «punto negro». Eso es, según los vecinos, en lo que se ha convertido el entorno del polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo. El motivo es ... la presencia de «varias personas conflictivas 'sin hogar'» que pernoctan en el exterior, y a los que varias fuentes atribuyen diversos altercados. Entre ellos, el incendio ocurrido en la tarde del miércoles en la parte trasera, que obligó a desalojar a unas 300 personas del recinto, afectando a la cubierta y a una de sus puertas. En ese punto ayer había varios colchones, ropa y enseres, casi todo calcinado.
«Hay gente problemática rondando la zona desde hace tiempo y algo gordo se veía venir», apuntó ayer a este periódico Iñaki Fernández, quien reside muy cerca del polideportivo. Sus palabras las corroboraba Fernando Castro. «Hay personas que campan a sus anchas, lo ensucian todo, montan trifulcas, amenazan a viandantes... Es un problema conocido por todos al que no se ha hecho frente», remarcó. Ambos piden, al igual que los trabajadores del centro, que se tomen medidas para «ayudar a quienes viven en la calle», pero sobre todo para atajar la inseguridad que se mantiene «desde hace dos años». «Todo esto pasa desde que quitaron la vigilancia de las instalaciones», aseguró Aurora Villalba, una de las trabajadoras de la limpieza. «Nos han robado, insultado, amenazado con un puñal... Defecan, mean, entran por donde quieren, hacen lo que les da la gana y hemos llegado a ver hasta a un hombre masturbándose mientras muchos críos estaban aquí entrenando».
Debido a esta situación, esta empleada asegura que «algo tenía que pasar». «Creíamos que sería algún conflicto por algún robo, o problemas con los niños, aunque ya hemos visto antes hacer fogatas. Tenían hasta una paila para barbacoas», añade Villalba, a quien el inicio del incendio le pilló iniciando su jornada laboral. «Nos desalojaron a todos, había gente en bañador, en chanclas..., muertos de frío». Tras el incidente, espera «que ubiquen a estas personas en algún lugar», y que el Ayuntamiento «tome medidas».
Puertas antivandálicas
Fuentes municipales apuntaron que la causa del incendio parece estar en la quema de un colchón, y que ya el pasado mes de agosto la Policía llevó a cabo el desalojo de un asentamiento. Según ha podido saber este periódico, las personas a las que se vincula con lo sucedido el miércoles cuentan con antecedentes. El polideportivo se reabrió ayer a las 15.00 horas, pero no así la cancha. El fuego «ha dañado parte del cableado de la iluminación» de la pista, donde entrenan y juegan varios clubes, por lo que «estará cerrada al menos esta semana». Los trabajos de reparación se iniciarán el sábado.
Además, el Consistorio anunció que existe un proyecto para realizar un cerramiento perimetral, con puertas antivandálicas, con un presupuesto de 110.000 euros, que «saldrá pronto a licitación». En la parte baja de este recinto está precisamente el albergue para acoger a personas sin hogar, que no ha sufrido desperfectos.
El Ausarta, el Barakaldo Balonmano o el Zuazo no podrán utilizar el pabellón hasta el lunes
El incendio del polideportivo de Lasesarre no ha causado daños personales. Sin embargo, sí ha generado importantes afecciones al normal desarrollo de los varios clubes que entrenan y compiten en su cancha principal. A mediodía de este jueves, el Ayuntamiento de Barakaldo informaba a los equipos afectados que no podrían utilizar las instalaciones hasta el lunes. Un hecho que ha provocado quebraderos de cabeza para tratar de encontrar otros campos donde poder ejercitarse entre semana y disputar sus respectivos partidos el fin de semana. Asier Otegi, segundo entrenador del Zuazo y coordinador de la base, se encontraba en el polideportivo cuando se desató el fuego. El técnico declara que al primer equipo no le afecta porque este fin de semana tienen parón liguero y tenían días libres. No obstante, reconoce que «el día está siendo una locura», criticando que «los espacios para hacer deporte en Barakaldo son mínimos y no hay sitios para meter a toda la gente que tiene entrenamientos y partidos». Aunque, al menos, siente alivio porque «nos han dado algunos horarios en Gorostiza». «Cuando pasó lo del tejado y lo del parqué, hubo un pasotismo total y no nos dieron nada», añade. «Es lamentable que Barakaldo, con la cantidad de habitantes que tiene, solo tenga estos dos polideportivos», denuncia. Óscar Cea es el presidente del Ausarta Barakaldo. El mandatario señala que «lo ocurrido nos afecta sobremanera porque nuestro primer equipo tiene partido el domingo en casa contra el Mataró». Sin embargo, amplía que «gracias a la gestión del Ayuntamiento, nos han abierto Gorostiza de manera excepcional para que disputemos ese partido de liga». Además, el primer equipo de Liga Femenina 2, entrenará esta semana a primera hora de la tarde en el propio Polideportivo Gorostiza, modificando su horario y su escenario habitual. Mientras, están haciendo encaje de bolillos para eliminar el menor número de entrenamientos posibles de los equipos escolares. Miguel Pereira, vicepresidente del Club Balonmano Barakaldo, comenta que «ya nos estamos acostumbrando a estas desgracias», en relación a los tres episodios vividos recientemente en el Polideportivo Lasesarre. Este próximo fin de semana, «por suerte» solo tenían dos partidos en casa. Uno lo han movido a Gorostiza y están pendientes de confirmar qué pueden hacer con el restante. Respecto a su primer equipo, que milita en Primera División Nacional, entrenará en Fadura. Pereira resalta que «si el lunes volvemos a la normalidad, no nos afecta mucho, no pasa nada por un día que no se entrene».
