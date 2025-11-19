Desalojan el polideportivo de Lasesarre de Barakaldo por un incendio El fuego ha provocado daños en la cubierta y en una puerta

Un incendio en la parte exterior del polideportivo de Lasesarre de Barakaldo, en la trasera del pabellón, ha provocado que tenga que ser desalojado este martes por la tarde. En esos momentos, había gente en la piscina y también en otros puntos de las instalaciones. De hecho, en la pista polideportiva se encontraban unas 30 niñas del Zuazo y otros 30 chicos entrenando a balonmano y quince más del club de patinaje.

Fuentes municipales no han ofrecido el número de personas evacuadas del recinto, pero trabajadores calculan que alrededor de 300. Nada más producirse las llamas, sobre las 19.20 horas, han sonado las alarmas y se ha procedido a vaciar el edificio para evitar daños personales ya que, además del fuego, en algunas estancias se había colado humo, como en la zona del spa, y dificultaba la respiración de los usuarios.

Asier Otegi, miembro del cuerpo técnico del Zuazo, que estaba entrenando a un grupo de chicas, ayudó junto a la Policía y a otras personas a desalojar el recinto. «Estábamos en el módulo número dos y una de nuestras niñas avisó de que había fuego en el exterior». Acto seguido, Otegi dio aviso a los agentes. «Salimos por nuestra cuenta, por suerte estaba abierto el portón de abajo. En cuanto llegó la Policía ayudamos a avisar a la gente porque la alarma de incendio del interior del recinto no sonó. Sí que se escuchaba la que hay en las pistas de fuera, pero dentro mucha gente estaba en los vestuarios o en las duchas y no se enteraba de nada».

El fuego se ha originado en la parte trasera del pabellón por «causas que se desconocen», según fuentes del Ayuntamiento de Barakaldo. No obstante, testigos consultados por este periódico indican que en esa zona había personas sin hogar y que, al parecer, han prendido fuego para calentarse en uno de los primeros días que hace frío en Bizkaia.

Las llamas, que se veían desde el exterior, han provocado daños en una zona de la cubierta del edificio y también a la fachada posterior. Por este motivo, técnicos municipales deberán examinar la estructura de la cancha para comprobar si ha sido dañada y se puede utilizar sin problema.

El incendio, según fuentes del Consistorio de la segunda urbe vizcaína, ha sido controlado «rápido» por los bomberos y no ha habido que lamentar que alguno de los presentes resultara herido.

La pista del polideportivo de Lasesarre es empleada por varios equipos como el Zuazo de balonmano, el equipo masculino del Barakaldo y el Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo.

