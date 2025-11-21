El Gobierno vasco ha inspeccionado la obra del vertedero de Artxanda cinco veces en seis meses

El viejo vertedero de Artxanda, donde el Ayuntamiento de Bilbao, entonces compuesto por otros municipios como Loiu o Erandio que se desanexionaron en los ochenta, ... vertió sus residuos hasta 1976, también fue utilizado como escombrera por empresas, hospitales y particulares y como vertedero clandestino de lindano, amianto y otros contaminantes nocivos para la salud. En 1983, durante las inundaciones, la montaña de basura colapsó. Una empresa adquirió los terrenos para mejorarlo y abrir un nuevo vertedero al lado que sufragara la operación. En enero de 2022, la firma, Berriz Recycling, retiró 12 toneladas de lindane de la superficie. Aun así, este y otros contaminantes siguen presentes en el viejo vertedero. Los lixiviados se filtran y terminan en el río Asua, el más contaminado de Bizkaia, desembocando en la Ría, que sufre contaminación crónica por lindane, tal y como ponen de manifiesto año a año los informes de la Agencia Vasca del Agua del Gobierno vasco.

En 2023, el dueño del vertedero alertó de los problemas de estabilidad, lo que derivó en la realización de unas obras de urgencia que consisten, básicamente, en descabezar los cinco metros superficiales de basura y en el retaluzado de la ladera noroeste, la que entraña un mayor peligro. Es decir, se retirarán unos 325.000 metros cúbicos de tierras, y el material no peligroso será reutilizado en la obra o depositado en el nuevo vaso. El Gobierno vasco autorizó las obras en marzo de 2024 y el Ayuntamiento otorgó la licencia en enero. Una vez realizadas las obras de emergencia, la empresa se ha comprometido a sellarlo, desviar los lixiviados para que no se filtren al Asua y vigilarlo durante 30 años.

El parlamentario popular Álvaro Gotxi ha expuesto en el pleno de control que «se trata del mayor punto negro medioambiental de Euskadi, a escasos dos kilómetros del centro de Bilbao, y donde además se ha permitido la creación de un nuevo vertedero». Ha criticado que, durante años, «a nadie le ha importado la bomba de relojería» que había en la ciudad y ha denunciado también que además del viejo vertedero de Artxanda, hay otros como el de Jata, donde los ecologistas también hallaron lindane, o el de Etxeuli, responsable también de la contaminación crónica por este pesticida de las aguas de la Ría.

En su turno, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, que ha reconocido que el lindane es altamente persistente y peligroso, ha expuesto que «nuestro objetivo final es que se retire el lindane del vertedero de Artxanda, pero para que esto ocurra, primero hay que asegurar el terreno, porque la inestabilidad del terreno hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva si antes no se garantiza la seguridad. No podemos permitirnos correr riesgos ni para el entorno ni para las personas que trabajan en la recuperación. La seguridad es y seguirá siendo la prioridad». Por otro lado, ha expuesto que «los trabajos de estabilización evolucionan positivamente. No se han producido nuevos movimientos de basura. Por lo tanto, no hay que crear alarma social allá donde la situación mejora». Según ha reiterado, «hay que garantizar la estabilización del terreno, procurar que la acumulación de residuos no se convierta en una lengua que pueda deslizarse y provocar colapsos, e ir gestionado los residuos de la excavación. Ambas labores están siendo especialmente seguidas e inspeccionadas por el Gobierno vasco. En poco más de 6 meses hemos realizado 5 inspecciones en la zona. Los trabajos para asegurar la estabilidad evolucionan favorablemente y seguimos trabajando para minimizar los riesgos y anticipar cualquier incidencia y que paso a paso se logre la recuperación ambiental que todos deseamos».

Pescar en aguas con lindane

Por su parte, Gotxi ha recordado que en Euskadi existen 1.558 vertederos, muchos sin sellar, para los que urge un plan de remediación. Sobre todo, en aquellos en los que haya indicios de este contaminante nocivo para la salud humana. Y ha denunciado que el Gobierno vasco lleva dos años sin convocar la mesa del lindano, una sustancia cancerígena que se bioacumula en el organismo. «Necesitamos caracterizar el suelo de todos aquellos depósitos de residuos o vertederos donde tenemos indicios de existencia de lindano, retirarlos y planes específicos para que no contamine nuestros cauces», ha defendido. Gotxi también ha denunciado que, pese a que existe contaminación crónica por esta sustancia en las aguas, se permite la pesca y pruebas deportivas en la Ría. El consejero ha negado que exista lindane en el río Asua. «No hay trazas de lindano en el río Asua», ha dicho, pese a que los informes de URA indican que el año pasado se incumplieron los límites legales de cadmio en el agua a la altura de Zamudio y de cipermetrina y de beta y delta hexaclorociclohexano, relacionados con el lindane, a la altura del Asua en Sangroniz.