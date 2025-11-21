El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La empresa realiza las tareas de estabilizacion desde enero Berriz Recycling

El Gobierno vasco ha inspeccionado la obra del vertedero de Artxanda cinco veces en seis meses

A petición del PP, el consejero Jauregi explica que «nuestro objetivo final es que se retire el lindane, pero primero hay que asegurar el terreno, porque la seguridad es la prioridad»

Eva Molano

Eva Molano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:24

El viejo vertedero de Artxanda, donde el Ayuntamiento de Bilbao, entonces compuesto por otros municipios como Loiu o Erandio que se desanexionaron en los ochenta, ... vertió sus residuos hasta 1976, también fue utilizado como escombrera por empresas, hospitales y particulares y como vertedero clandestino de lindano, amianto y otros contaminantes nocivos para la salud. En 1983, durante las inundaciones, la montaña de basura colapsó. Una empresa adquirió los terrenos para mejorarlo y abrir un nuevo vertedero al lado que sufragara la operación. En enero de 2022, la firma, Berriz Recycling, retiró 12 toneladas de lindane de la superficie. Aun así, este y otros contaminantes siguen presentes en el viejo vertedero. Los lixiviados se filtran y terminan en el río Asua, el más contaminado de Bizkaia, desembocando en la Ría, que sufre contaminación crónica por lindane, tal y como ponen de manifiesto año a año los informes de la Agencia Vasca del Agua del Gobierno vasco.

