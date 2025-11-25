El Gobierno vasco informa que la solución a de tres grandes focos de lindane en Bizkaia está en marcha

El problema del lindane en Bizkaia se remonta a hace décadas. Miles de toneladas de este contaminante se depositaron de forma incontrolada por doquier. Se ... construyeron celdas y depósitos de seguridad en Argalario y en Loiu, pero en parte de las 700 parcelas potencialmente contaminadas identificadas que hay en Bizkaia quedan multitud de bidones de este pesticida. Con las lluvias, se filtra a escorrentías, arroyos y ríos. En la Ría se incumplen de forma reiterada los índices de calidad química por culpa de esta sustancia. En el río Asua los niveles de lindane son muy altos. El lindane y otros isómeros del HCH son persistentes, se bioacumulan en organismos vivos y son tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Ekologistak Martxan lleva décadas denunciándolo y pidiendo medidas correctoras a la Administración. En una comparecencia solicitada por EH Bildu, el consejero del ramo, Mikel Jauregi, ha calificado de «mala herencia» estos vertederos y ha reiterado que «la responsabilidad es de los que depositaron la contaminación y de forma subsidiaria de los dueños del terreno, y que el Gobierno vasco ha de autorizar, vigilar, inspeccionar y sancionar las actividades de producción y gestión de residuos.

Aun así, ha aclarado que se van a realizar obras que permitan la mejora de varios focos de lindane. Por ejemplo, en el viejo vertedero de Artxanda, propiedad de Berriz Recycling, ya se ha iniciado la declaración de calidad del suelo. Ahora se realizan obras de estabilización y el próximo año «estará listo un estudio de alternativas» para avanzar hacia una recuperación integral de este espacio. La empresa ya retiró de aquí 16 toneladas de lindane en 2022, que estaban en plena superficie, aunque se ha detectado más.

El consejero también ha avanzado que el próximo año se iniciarán las obras en el vertedero de Etxeuli, en Santurtzi, otro de los principales focos de lindane en Bizkaia. Durante años, acumuló más de un millón setecientos mil metros cúbicos de residuos. Su actividad finalizó en el año 2000. El año pasado, el Ayuntamiento, SPRILUR, URA e Ihobe firmaron un convenio de colaboración para abordar la recuperación ambiental del vertedero, de manera que se pudiera generar un nuevo ámbito de actividades económicas. «Desde entonces, se ha trabajado en la elaboración del proyecto de encauzamiento del arroyo Molino, una actuación clave para mejorar la calidad de las aguas y prevenir futuras afecciones. Paralelamente, está en marcha el proyecto integral de recuperación ambiental, que contempla el sellado del vertedero, la recogida y el tratamiento de los lixiviados, y un sistema de vigilancia ambiental exhaustivo. Si todo avanza según lo previsto, entre 2026 y 2027 se ejecutarán las obras principales y, una vez completadas».

Según ha expuesto, el Ayuntamiento de Mungia también actuará en el vertedero de Jata, situado en Lemoiz, donde los ecologistas también han denunciado hace años la presencia de lindane incluso en los árboles. «Ya se han realizado tareas como el vallado perimetral, el sellado de surgencias, investigaciones exploratorias y la redacción de proyectos de saneamiento. El ayuntamiento de Mungia ha presentado actuaciones de mejora que, tras validarse por el órgano ambiental, han sido ya licitadas en septiembre de 2025 y que previsiblemente se ejecutarán en el año 2026. Está previsto ejecutar el proyecto de recogida y gestión de lixiviados, que reducirá de manera significativa la afección del vertedero al entorno y, en especial, a las aguas. Tras esta intervención, se realizará un diagnóstico para valorar la necesidad de realizar actuaciones adicionales», ha dicho.

El vertedero de Santo Domingo, en Bilbao, un antiguo depósito de residuos industriales de propiedad privada, «se incorporará al plan de actuación sobre vertederos y antiguos depósitos incontrolados, con el objetivo de analizar su situación y determinar las medidas necesarias para garantizar que no exista ningún riesgo para el entorno ni para la salud pública», ha explicado. Y en el vertedero de Modorreta, en El Regato de Barakaldo, la actuación sigue pendiente. «Una parte de este emplazamiento ya cuenta, desde 2014, con una declaración de calidad del suelo que acredita su situación, pero el resto del terreno sigue pendiente de intervención. La resolución del Gobierno vasco que ordena a los propietarios del terreno recuperar el paraje, ubicado en las inmediaciones del colegio El Regato, data de finales del 2014. Entonces el expediente daba por confirmada la contaminación de las aguas del arroyo soterrado existente junto al vertedero, en el que entre 1981 y 2013 se depositaron residuos inertes de construcción e industriales. También prohibía el uso de la superficie para los fines agropecuarios que se venían dando. Con fecha de 11 de febrero de 2019, el órgano ambiental volvió a pedir a los propietarios que informaran del plan de acción para la recuperación del vertedero.

Gardelegi

En otro caso al que no se ha referido el consejero es el vertedero de Premabi, en el barrio de Sangroniz de Sondika. Con fecha de 28 de octubre de 1999, tras confirmar la presencia de residuos peligrosos, se requirió al ayuntamiento y a la promotora que adoptasen medidas para la retirada de los residuos. En 2007, el órgano ambiental emitió la declaración de calidad del suelo para esa actuación urbanística. El 18 de junio de 2008, tras comprobar que las medidas impuestas no se habían adoptado, reiteró el requerimiento y solicitó un plan de acción. Posteriormente, realizaron distintos requerimientos para que se procediera a recoger los lixiviados y se procediera al sellado del vertedero.

Jauregi también ha aclarado que en el vertedero de Gardelegi de Gasteiz, donde también hay lindane, se ha instalado y mejorado una planta de tratamiento de lixiviados específicamente para eliminar el lindane, y se han puesto en marcha distintas medidas de mejora y control ambiental. Y que el Gobierno vasco realizó un trabajo «pionero» en los 90 para identificar suelos contaminados por lindano, la excavación y confinamiento seguro de residuos en celdas de seguridad. Eso ha permitido conocer que hay más de 1.500 parcelas en Euskadi potencialmente contaminadas por haber albergado esta actividad. El consejero ha aclarado que convocará la mesa del lindane en 2026, pero que «no vemos necesario un plan global del lindano porque no hay vertidos incontrolados sistemáticos; cada caso se aborda individualmente».

La comparecencia solicitada por EH Bildu se debía a que en una de sus últimas resoluciones antes de renunciar, el Ararteko Manuel Lezertua recordó al Gobierno vasco, -y en concreto al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad- su obligación de impulsar, de oficio, la limpieza de terrenos en los que haya indicios de contaminación. El Defensor del Pueblo vasco también recomendaba elaborar un plan para lograr la restauración ambiental porque a su juicio, «la persistencia de esa contaminación podría llegar a afectar otros derechos fundamentales como el derecho a la vida privada y familiar o incluso, el derecho a la vida» y recordaba que «las administraciones públicas en ningún caso pueden inhibirse ante el incumplimiento de la legalidad medioambiental ni tampoco dilatar el expediente con base en la esperanza de que las personas responsables se avengan a ejercer sus obligaciones incumplidas». La parlamentaria Amancay Villalba ha reclamado que se cumpla la ley», se elabore el plan de acción solicitado por el Ararteko y «se lleven a cabo las actuaciones pertinentes dentro de planes hidrologicos. Queremos que el gobierno tome las riendas. Hay que recordar que está obligado a garantizar la descontaminación del suelo». Desde el PSE, Itxaso Asensio ha expuesto que «la eliminacion total de todos los vertederos no es posible, aunque la existencia de lindane no es generalizada».