El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Retirada de lindane en el viejo vertedero de Artxanda Berriz Recycling

El Gobierno vasco informa que la solución a de tres grandes focos de lindane en Bizkaia está en marcha

El vertedero de Artxanda, ahora en obras de estabilización, el de Etxeuli en Santurtzi y el de Jata, en Lemoiz, serán mejorados, mientras que las actuaciones en Santo Domingo y Modorreta están aún pendientes

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

El problema del lindane en Bizkaia se remonta a hace décadas. Miles de toneladas de este contaminante se depositaron de forma incontrolada por doquier. Se ... construyeron celdas y depósitos de seguridad en Argalario y en Loiu, pero en parte de las 700 parcelas potencialmente contaminadas identificadas que hay en Bizkaia quedan multitud de bidones de este pesticida. Con las lluvias, se filtra a escorrentías, arroyos y ríos. En la Ría se incumplen de forma reiterada los índices de calidad química por culpa de esta sustancia. En el río Asua los niveles de lindane son muy altos. El lindane y otros isómeros del HCH son persistentes, se bioacumulan en organismos vivos y son tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Ekologistak Martxan lleva décadas denunciándolo y pidiendo medidas correctoras a la Administración. En una comparecencia solicitada por EH Bildu, el consejero del ramo, Mikel Jauregi, ha calificado de «mala herencia» estos vertederos y ha reiterado que «la responsabilidad es de los que depositaron la contaminación y de forma subsidiaria de los dueños del terreno, y que el Gobierno vasco ha de autorizar, vigilar, inspeccionar y sancionar las actividades de producción y gestión de residuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9 La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias intensas, tormentas y viento en la costa vizcaína
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco informa que la solución a de tres grandes focos de lindane en Bizkaia está en marcha

El Gobierno vasco informa que la solución a de tres grandes focos de lindane en Bizkaia está en marcha