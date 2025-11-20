Etxanobe dice que seguirá trabajando por los descuentos en el transporte público «porque es de justicia»

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha explicado que «seguirá trabajando» para que los vizcaínos puedan disfrutar de los descuentos en el transporte público hasta el ... 20 de febrero. La intención de la diputada es que lo los usuarios vizcaínos pasarían a disfrutar de una bonificación del 50%, lo que incluso mejoraría el incentivo actual, que es del 40%. Y es que fuentes del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, en manos del PSE, señalaron el martes que «si la Diputación quiere prolongar las ayudas, puede hacerlo con su financiación propia, pero el Gobierno vasco defiende la seguridad jurídica y la igualdad en todas las ayudas públicas a toda la ciudadanía, sin generar desigualdades». Ayer, el PSE en la Diputación reprochó a Etxanobe que «anunciara los descuentos de forma unilateral». En estos momentos, la Diputación y el ejecutivo autonómico financian la mitad del descuento; la otra corresponde al Gobierno central.

A preguntas de los medios, la diputada Etxanobe ha declinado este jueves «entrar en polémicas» pero ha expuesto que la medida ya cuenta «con todas las garantías jurídicas». Según ha expuesto, su intención es que los vizcaínos se vean compensados por los descuentos que no pudieron disfrutar durante 2024 y por eso, llevó al CTB esta propuesta en dos ocasiones, el 6 y el 12 de noviembre, «contando con el aval del servicio juridíco» del organismo competente, el CTB. El asunto se había tratado de forma previa «y ninguna de las instituciones habían puesto oposición a la medida, tratándose además de una que habíamos adoptado previamente».

Etxanobe ha recordado que el Consorcio de Transportes de Bizkaia está compuesto por 12 instituciones: ayuntamientos, Gobierno vasco y Diputación, de las que 9 apoyaron la medida. Pero los representantes de Hacienda se ausentaron de la reunión en la que Etxanobe tenía previsto aprobar la prórroga, lo que otorgó la mayoría al PSE, que, como Hacienda, rechaza prorrogar los descuentos hasta que Madrid no mueva ficha. La máxima responsable foral perdió la votación. «No prosperó. Eso no significa que el camino se termine aquí. Seguimos manteniendo el compromiso de compensar a los vizcaínos por los descuentos que no pudimos disfrutar», ha expuesto.

El 1 de enero

«Es una medida de justicia y seguimos negociando, seguimos trabajando y lo que esperemos es que todo este se solucione en breve y que haya voluntad. No quiero entrar en ninguna polémica, pero seguimos trabajando para que esas voluntades políticas se acerquen». Y ha reiterado que «en este momento podemos decir que no hay ningún impedimento jurídico, porque el órgano competente para la adopción de las tarifas del CTB es, como no puede ser de otra manera, el CTB. Y la propuesta tiene el aval jurídico de los servicios jurídicos del Consorcio de Transportes de Bizkaia y previamente había seguido un procedimiento en el que ninguna institución había mostrado ninguna oposición a esta medida». «Seguimos trabajando para que eso pueda materializarse y esa realidad el día 1 de enero», ha defendido.