Etxanobe, en un pleno en Gernika Jordi Alemany

Etxanobe dice que seguirá trabajando por los descuentos en el transporte público «porque es de justicia»

Asegura que tratará de que «las voluntades políticas se acerquen» y reitera que la medida cuenta con todas las garantías jurídicas

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha explicado que «seguirá trabajando» para que los vizcaínos puedan disfrutar de los descuentos en el transporte público hasta el ... 20 de febrero. La intención de la diputada es que lo los usuarios vizcaínos pasarían a disfrutar de una bonificación del 50%, lo que incluso mejoraría el incentivo actual, que es del 40%. Y es que fuentes del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, en manos del PSE, señalaron el martes que «si la Diputación quiere prolongar las ayudas, puede hacerlo con su financiación propia, pero el Gobierno vasco defiende la seguridad jurídica y la igualdad en todas las ayudas públicas a toda la ciudadanía, sin generar desigualdades». Ayer, el PSE en la Diputación reprochó a Etxanobe que «anunciara los descuentos de forma unilateral». En estos momentos, la Diputación y el ejecutivo autonómico financian la mitad del descuento; la otra corresponde al Gobierno central.

