De izquierda a derecha, la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz; su homólogo de Zalla, Unai Diago; la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada; y el regidor de Leioa, Iban Rodríguez. E. C.

La Diputación impulsa una veintena de «redes» para que 10.000 vizcaínos no se sientan solos

La estrategia BizkaiSare financia 18 proyectos y se extiende a los ayuntamientos con la creación de planes municipales

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:44

El coro, el mercadillo, la ONG que realiza actividades el sábado por la tarde… Son actividades que están ahí y de las que se servirán ... la Diputación y los ayuntamientos vizcaínos para combatir la soledad no deseada. El objetivo es claro: sacar de casa a aquellas personas que no tienen un entorno con el que pasar el tiempo. Y, en el marco de la estrategia BizkaiSare, aspiran a llegar a 10.300 personas que están en esa situación.

