La Diputación impulsa una veintena de «redes» para que 10.000 vizcaínos no se sientan solos

El coro, el mercadillo, la ONG que realiza actividades el sábado por la tarde… Son actividades que están ahí y de las que se servirán ... la Diputación y los ayuntamientos vizcaínos para combatir la soledad no deseada. El objetivo es claro: sacar de casa a aquellas personas que no tienen un entorno con el que pasar el tiempo. Y, en el marco de la estrategia BizkaiSare, aspiran a llegar a 10.300 personas que están en esa situación.

La meta la ha marcado este miércoles la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en la presentación de los avances de ese programa. «Estamos hablando de que nadie quede aislado ni fuera de la comunidad. Estamos hablando del bienestar de las personas», ha subrayado. Para ello financiarán, con 1,1 millones de euros, 18 proyectos impulsados por 15 entidades sociales una suerte de «redes» dirigidas desde a «reforzar los vínculos sociales» y, por qué no, a recuperar la Bizkaia de los barrios, con «un tejido que se ha ido debilitando».

De ahí que las iniciativas que financiarán, en buena parte, se centrarán en una zona concreta, como el proyecto para crear un espacio inclusivo a través de la música en Bilbao La Vieja y Zabala; la creación de grupos de diferentes edades que autoperciben sentimientos negativos de soledad en Santurtzi; el cuidado de la naturaleza en Getxo, Elorrio y Encartaciones como fórmula para apoyar a mujeres migradas y autóctonas…

La diputada ha matizado que, pese a que «pensamos en el estereotipo de las personas mayores, la soledad se da en todos los tramos de la vida». Y, al margen de la edad, influyen factores como la carencia de redes de apoyo, el origen, la discapacidad…

De forma paralela, la estrategia está implementando planes municipales en colaboración con los ayuntamientos. A finales de año encargó a Agintzari y Home Care Lab (SSI) el desarrollo de una metodología que permita extender los planes -de manera individualizada y ajustada a su realidad- a todo el territorio. En la presentación, de hecho, han estado presentes los alcaldes de Ermua (Beatriz Gámiz), Zalla (Unai Diago) y Leioa (Iban Rodríguez), localidad en la que ya se ha realizado la primera aplicación de la herramienta de diagnóstico y detección temprana de aislamiento social.