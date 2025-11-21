Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada

Jamás pensaron que les pudiera suceder, pero después de numerosos quebraderos de cabeza, la pesadilla ha terminado. «Creíamos que se iba a prolongar durante mucho ... más tiempo, pero por fin, se ha acabado», han señalado los propietarios del piso turístico de Lekeitio que una familia con tres menores, uno de ellos un bebe, ha okupado durante un mes después de alquilarla para tres días.

A los inquilinos se les ha ofrecido otra alternativa de alojamiento a través de una organización no gubernamental a la que han accedido y se han trasladado a un albergue. «Por nuestra parte, sólo podemos decir que estamos deseando cerrar esta historia y recuperar la normalidad», han subrayado los dueños de la casa situada en una de las barriadas más populares y bonitas de la localidad costera.

La buena noticia de recuperar la vivienda, sin embargo, ha quedado empañada al abrir la puerta y comprobar el estado en la que la han dejado. Los daños y desperfectos son innumerables. «No puedo describir todas las cosas que han hecho», han reconocido. «Sólo diremos que han destrozado muebles y hay que pintarlo de nuevo», han matizado.

A su juicio, se trata de un mal menor. «Dentro de lo que cabe es un poco lo de menos, porque estábamos convencidos de que la okupación se iba a alargar en el tiempo», han confesado.

Todo comenzó hace un mes cuando una familia de «origen americano» reservó el piso para tres noches, la estancia mínima exigida, a través de una conocida plataforma 'online'. En el momento de irse, primero, solicitaron ampliar su estancia una noche más. Después alegaron que una de las hijas estaba enferma para quedarse y luego, silencio. No volvieron a coger el teléfono.

En los escasos contactos que han podido mantener entre las dos partes, los okupas justificaban su actitud por no tener a donde acudir y recalcaron su condición de familia vulnerable. De hecho, tras presentar la denuncia ante la Ertzaintza, la solución para los propietarios no parecía sencilla al haber menores implicados.

Al parecer, según explicaron varios expertos, la okupación con hijos no exime del delito, pero sí condiciona los tiempos y procedimientos. Los okupas vulnerables están protegidos, hasta finales de este año, por el Real Decreto ley 11/2020, tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno por el que se aprobó el decreto social que impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional.

Gastos

Los dueños del piso turístico, por su parte, que residen de forma habitual en Bilbao han tratado de buscar alguna solución para la familia. Querían recuperar la casa que habían reformado tras heredarla y desde hacía un año, lo alquilaban en las temporadas en las que ellos no la utilizan.

Sin embargo, durante todo el proceso de okupación – en el que han seguido pagando todos los gastos– han lamentado la falta de implicación de las autoridades municipales, así como de la plataforma online.

El caso ha causado un gran impacto entre los vecinos del enclave más turístico de Lea Artibai y uno de los más visitados de la costa vizcaína. Según el último estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento concentra casi un centenar de pisos turísticos registrados, uno de los ratios más altos de Euskadi.

Desde el actual equipo de Gobierno (EH Bildu), no obstante, reconocen la existencia de muchos más. Precisamente, para limitar su expansión, una de las medidas adoptadas ha sido la suspensión de manera cautelar la concesión de nuevas licencias hasta modificar sus planes urbanísticos, que puede prolongarse durante cerca de dos años.