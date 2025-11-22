El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García. EFE

Ofensiva del PP en el Senado contra la 'okupación': «Un hogar se protege siempre»

Por la Comisión de Vivienda desfilarán expertos, profesionales y afectados y el 14 de enero lo harán Almeida y Collboni para enfrentar los modelos de Madrid y Barcelona contra los 'okupas'

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

El PP vuelve a la carga contra la 'okupación' e impulsará unas jornadas monográficas en el marco de la Comisión de Vivienda del Senado por ... las que desfilarán representantes policiales, expertos o alcaldes de municipios afectados, entre ellos los de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el de Barcelona, Jaume Collboni. Para la portavoz de los populares en esta Cámara, Alicia García, si no se pone freno a este fenómeno «no habrá solución a la crisis de vivienda». «Pedro Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los 'okupas' y desde el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta», aseguró este sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  9. 9 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  10. 10

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ofensiva del PP en el Senado contra la 'okupación': «Un hogar se protege siempre»

Ofensiva del PP en el Senado contra la &#039;okupación&#039;: «Un hogar se protege siempre»