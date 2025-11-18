Bilbao multará cada día con 2.000 euros a los bares de Marzana que mantengan las terrazas abiertas

El Ayuntamiento de Bilbao seguirá sancionando día a día a los hosteleros del muelle de Marzana que mantengan sus terrazas abiertas pese a la orden ... de cierre por parte de Costas. Así lo ha asegurado este martes el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, en una comparecencia a petición de EH Bildu para informar sobre la concesión y posterior revocación de las licencias en el muelle.

Desde el pasado miércoles, un día después de que concluyera el plazo emitido por la Demarcación de Costas para la retirada de las terrazas por estar ocupando «una zona de servidumbre de tránsito definida en la ley», los inspectores de Espacio Público han girado un total de 26 expedientes de sanción. Cada multa tiene un «importe cercano a los 2.000 euros, sin tener en cuenta el pronto pago», confirman fuentes del área. «Estamos girando inspecciones diarias y todas ellas están tipificadas en la ordenanza como infracciones muy graves. Los hosteleros sabrán hasta cuándo mantienen el pulso por algo que no tiene razón de ser», ha afirmado el responsable municipal, que asegura que la actual ordenanza «no permite» poner en marcha otro tipo de medidas coercitivas, como la retirada de mobiliario.

Frente a las críticas de EH Bildu, que ha denunciado que el Consistorio les haya «ocultado información» relacionada con los expedientes de Costas y la concesión y ampliación de las terrazas de la zona, Abaunza ha defendido que el Ayuntamiento «no ha actuado de forma irregular ni errónea en ningún momento». «Costas no era desconocedor de que este año se habían autorizado terrazas en el muelle de Marzana y como nosotros, hacía una lectura flexible de la normativa al pensar que eso era positivo para este espacio. Ha sido tras la reiteración de las protestas vecinales, que pedían un posicionamiento claro, cuando Costas ha ordenado retirar los veladores», ha afirmado.

A finales de 2023 el Ayuntamiento «hizo una consulta a la Demarcación de Costas sobre la posibilidad de instalar casquillos empotrados» a petición de los hosteleros para que las terrazas del muelle fueran fijas y no móviles, como ocurre hasta ahora. El 21 de marzo de 2024 el Gobierno central respondió que «no era viable la instalación de las terrazas descritas», lo que llevó al área de Espacio Público a «denegar esta opción», pero a seguir permitiendo las terrazas móviles. La resolución, afirma, Carmen San Emeterio, subdirectora del área, «no se consideró un freno para volver a autorizar los veladores en 2025», ya que al «no haber una resolución firme, cabía interpretación». «Todas las instituciones pensábamos que era bueno lo que ocurría en Marzana desde el punto de vista de la regeneración urbana, al ser un punto negro donde se pinchaban los drogadictos», ha añadido el concejal.

Medidas cautelares

¿Y ahora qué? Abaunza, que niega un «choque entre las administraciones competentes», mantiene que los hosteleros han solicitado «medidas cautelares», que tendrá que resolver la Demarcación de Costas el próximo 26 de noviembre. También ha afirmado que, por el momento, «los hosteleros no han interpuesto ningún recurso contra el Gobierno municipal por la revocación de los veladores». En cualquier caso, aseguran que los inspectores seguirán «abriendo actas» y añaden que el Gobierno central también podría llegar a imponer más sanciones si lo considerase oportuno. «La única arma con la que dispone la ordenanza es abrir expedientes. ¿Qué hay algún hostelero que todavía se empeña en hacernos un acto de rebeldía y seguir montando las terrazas? Él verá, pero cuando lleguen las consecuencias que no venga llorando», ha zanjado el edil.