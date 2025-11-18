El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbao multará cada día con 2.000 euros a los bares de Marzana que mantengan las terrazas abiertas

En los últimos siete días el Ayuntamiento ha girado un total de 26 expedientes de sanción, que suman cerca de 52.000 euros

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao seguirá sancionando día a día a los hosteleros del muelle de Marzana que mantengan sus terrazas abiertas pese a la orden ... de cierre por parte de Costas. Así lo ha asegurado este martes el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, en una comparecencia a petición de EH Bildu para informar sobre la concesión y posterior revocación de las licencias en el muelle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

