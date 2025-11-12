Las terrazas del Muelle de Marzana recurren a Costas para evitar su cierre

María de Maintenant Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Los hosteleros del Muelle de Marzana han recurrido a Costas para evitar el cierre de las terrazas. El Ayuntamiento de Bilbao informó hace doce días de que había recibido una comunicación del organismo en la que se requería su retirada al ubicarse en una zona de servidumbre. En el caso de la ría, según indicaba Costas en un informe de 2024, «la regla general sería que en el paseo de ribera, en los 6 primeros metros medidos desde el lado del agua, no se ubiquen terrazas para que no se obstruya el paso y el uso público».

Al no cumplir la normativa, el Consistorio anunció que iba a revocar las autorizaciones de las terrazas –un total de ocho, la más antigua vigente desde 2013– y a requerir a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de las mismas en un plazo de diez días. Ese plazo se cumplió ayer, 11 de noviembre. A los hosteleros se les comunicó la medida en una reunión y durante este periodo «se han remitido las notificaciones correspondientes a todos los establecimientos», informa el Ayuntamiento.

Los permisos expiraron ayer, por lo que a partir de hoy los veladores de los bares no podrán estar en funcionamiento. En caso de no cumplir la normativa «y si Costas no determina lo contrario» el Consistorio podrá imponer sanciones. El comunicado de retirar las terrazas cayó como un jarro de agua fría sobre los propietarios y los trabajadores de los locales, que expresaron su descontento y asombro. «Sin terrazas perdemos ganancias. Estamos sorprendidos», expresó hace unos días un trabajador de la zona.

Recogida de firmas

Allí se encuentran bares como Muelle 16, Muelle Dartxin, Malaespera, Medikopa, Riva Nostra... La mayoría son coctelerías y también hay un restaurante, Al Margen. En algunos casos se trata de locales pequeños, sin suficiente espacio para que los clientes puedan estar dentro, por lo que los veladores se convierten en una oportunidad para su negocio y para que bilbaínos y turistas puedan disfrutar del 'terraceo'. Los propietarios defienden, además, que gracias a las terrazas «el muelle se ha convertido en un espacio de paseo muy agradable y seguro».

«La gracia de Marzana es poder tomar algo en la calle mirando a la ría. Para estar dentro me puedo ir al Casco Viejo», decía uno de los trabajadores de Al Margen. Además de recurrir a Costas, los hosteleros pusieron en marcha una recogida de firmas –hasta ayer acumulaban más de 1.300– con el objetivo de evitar el cierre de las terrazas. Los vecinos, en cambio, respiran aliviados, porque tras meses de protestas por fin van a poder «descansar», aunque se mantienen a la espera de lo que ocurrirá en los próximos días. «Nuestra calidad de vida se ha visto mermada. Hay días en los que el ruido ha sido insoportable», relataban algunos de los afectados, pertenecientes a la Asociación Vecinal del Muelle de Marzana. «No estamos en contra de la hostelería. Lo que pedimos es que se respete la normativa», reclamaban. «Hay bares que han tenido fuentes acústicas no autorizadas, altavoces escondidos detrás de plantas...», relataban.

Temas

Bilbao