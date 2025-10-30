El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales

Tras meses de movilizaciones, los vecinos del Muelle Marzana se han salido con la suya: el Ayuntamiento de Bilbao va a revocar la autorización a ... las ocho terrazas que funcionan allí. El gobierno local ha recibido «una comunicación de la Demarcación de Costas del País Vasco, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se requiere la retirada de las terrazas situadas en el entorno del Muelle de Marzana por ocupar la zona de servidumbre de tránsito definida en la Ley de Costas».

En cumplimiento de dicha resolución, que da un plazo de diez días para hacerla efectiva, el Consistorio procederá a revocar las autorizaciones de terrazas -un total de ocho, la más antigua vigente desde 2013- y a requerir a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de las mismas.

El concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza ha señalado que «entiende la preocupación de los hosteleros -con quienes ya se ha reunido el equipo de Espacio Público para trasladarles esta cuestión-, pero el Ayuntamiento de Bilbao acata la resolución y la hará cumplir».

La Ley y el Reglamento de Costas, normativa aplicable en la zona de servidumbre de tránsito -que afecta a los seis primeros metros contados desde el muro de contención de la Ría-, prohíbe con carácter general la instalación de elementos. Sin embargo, al ser las terrazas elementos móviles y recoger la normativa alguna posibilidad de excepción, su instalación ha sido, a lo largo de estos años, objeto de interpretación por las distintas Administraciones implicadas.

Ampliar

Con fecha 11 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Bilbao ya hizo una consulta a la Demarcación de Costas sobre la posibilidad de instalar casquillos empotrados -a instancias de las y los propios hosteleros del entorno de Marzana- para las sombrillas de las terrazas de este ámbito. Consulta que fue respondida el 21 de marzo de 2024, descartando la posibilidad de instalar esos elementos fijos.

Sin embargo, a lo largo de estos años no ha habido ninguna orden expresa de retirada de las terrazas, hasta este martes 28 de octubre, fecha de entrada de la citada resolución.

Se da la circunstancia, además, de que esta competencia ha sido recientemente transferida al Gobierno Vasco, razón por la cual, desde el Ayuntamiento de Bilbao se le habían trasladado las mismas dudas a fin de clarificar si cabía interpretar que la norma deja una puerta abierta a mantener las terrazas. A la vista de la presente resolución, en la que por primera vez se manifiesta de forma clara la imposibilidad de mantener las terrazas del Muelle Marzana, el Ayuntamiento de Bilbao actuará en consecuencia.

El Ayuntamiento de Bilbao reitera su compromiso con la protección del espacio público y el equilibrio en la convivencia de usos en la vía pública entre el comercial y hostelero y el derecho de la ciudadanía al disfrute y al tránsito en espacios comunes.