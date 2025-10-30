El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales

Revocará las autorizaciones a ocho instalaciones por una resolución del Gobierno central que considera que están en una zona de servidumbre

Luis López

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:42

Tras meses de movilizaciones, los vecinos del Muelle Marzana se han salido con la suya: el Ayuntamiento de Bilbao va a revocar la autorización a ... las ocho terrazas que funcionan allí. El gobierno local ha recibido «una comunicación de la Demarcación de Costas del País Vasco, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se requiere la retirada de las terrazas situadas en el entorno del Muelle de Marzana por ocupar la zona de servidumbre de tránsito definida en la Ley de Costas».

