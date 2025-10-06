La avería del metro obliga a buscar otro transporte a los usuarios afectados: «¿Hay algún autobús que haga el mismo recorrido?»

Un empleado del metro se dejaba la voz pasadas las ocho de la tarde a la altura de las máquinas canceladoras en la estación de ... Indautxu, en el acceso por la plaza del mismo nombre. El trabajador del suburbano advertía a los usuarios de que la circulación de trenes hacia la Margen Derecha e Izquierda se había interrumpido. «Sólo hay servicio dirección Basauri», repetía sin cesar a todas las personas que se acercaban a tomar el metro.

La noticia, lógicamente, ha cogido desprevenidos a muchos pasajeros que habían descendido las escaleras mecánicas hasta la plataforma superior de los andenes. El imprevisto ha sorprendido a Jone cuando se disponía a coger el suburbano hacia Barakaldo. «A la mañana también me ha ocurrido y me he salido de la estación para coger un taxi a Deusto. Me avisó un compañero de trabajo de que el metro andaba mal. Ahora, para volver a Barakaldo tendré que coger otro taxi, porque además he quedado con mi hija».

Luzia, con destino a Kabiezes, y su amiga Iciar, que pretendía dirigirse a Algorta, se quedaron paradas cuando oyeron que sólo había servicio hacia Basauri. Las dos jóvenes amigas no sabían qué hacer para regresar a sus localidades. Mientras Luzia se decantaba por subirse a un autobús, su amiga dudaba entre «llamar a mi aita, a un amigo o a mi hermano. No suelo usar el metro».

El trabajador del metro era interrogado por numerosas personas que se habían quedado sin transporte subterráneo. «¿A qué hora cree que volverá a funcionar? ¿Hay algún autobús que haga el mismo recorrido?». Entre aviso y aviso a gritos, el empleado del suburbano respondía a las preguntas y detallaba que la avería era «de la catenaria».

Ana, que quería llegar a Neguri, ya sabía que tenía que «ir al parque a coger un autobús delante del museo (Bellas Artes). La verdad es que no sé cómo estará el servicio de autobuses porque creo que han quitado paradas. Voy corriendo». A su lado, Toñi permanecía estática con cara de preocupación. Ya había sido víctima de la interrupción del servicio durante la mañana, «aunque entonces ha sido poco tiempo. Ahora no sé cómo volver.». Oye a unos chicos que tiene la posibilidad de tomar un autobús en Autonomía, pero no sabe la ubicación de esa calle y les pregunta cuál es la parada más próxima. Se marcha algo angustiada porque «hace años que siempre bajo en metro a Bilbao».

Koldo y Ander prefirieron salir de la estación de Indautxu y «hacer tiempo por los alrededores. La verdad es que no tenemos prisa. Llamaremos a algún colega a ver si nos viene a buscar y, si no, que venga alguien de casa», decidieron los dos veinteañeros.s