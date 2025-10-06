Viajeros caminando por las vías entre San Ignacio y Lutxana tras la avería del metro

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Andrea Cimadevilla

Marina León

Marina León

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:24

El servicio de Metro Bilbao ha vuelto a sufrir complicaciones durante la tarde del lunes. Una serie de problemas técnicos, según informan desde el suburbano, han afectado a toda la red. Los trenes llegan desde Plentzia hasta Leioa y desde Basauri a Indautxu en la línea 1. En la línea dos, los servicios que salen de Kabiezes se quedan en Ansio. Por tanto, funciona entre Basauri e Indautxu, Leioa y Plentzia, y Kabiezes y Cruces.

Decenas de personas se han quedado en el interior de los convoyes esperando a que se restableciera la circulación, pero pasadas las 19.00 horas, varios usuarios han decidido bajarse del vagón y caminar por las vías. Ha ocurrido en la zona que el convoy sale a la luz desde San Ignacio a Lutxana.

